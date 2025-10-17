USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

В Баку обсудили развитие культурно-образовательной инфраструктуры

ФОТО
17:23 366

Состоялось очередное заседание совместной рабочей группы, созданной в рамках сотрудничества между Министерством культуры и Министерством науки и образования. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства науки и образования.

Во встрече, состоявшейся в Центре развития культурных и креативных индустрий при Министерстве культуры, приняли участие заместитель министра культуры Саадат Юсифова, заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, а также представители обоих министерств.

На встрече обсуждались вопросы интеграции культурной и образовательной сфер, укрепления институционального сотрудничества, а также приоритетные направления совместной деятельности. Особое внимание было уделено вопросам координации культурно-образовательной инфраструктуры на освобожденных территориях, формирования творческой образовательной среды, совершенствования образовательных программ в сфере культуры и образования, развития талантливых учащихся.

В завершение встречи участники договорились о более эффективной реализации совместных мероприятий и подготовке механизмов их реализации по соответствующим направлениям.

Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 77
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 3007
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3364
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 857
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2478
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1480
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6256
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1978
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2434
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4211
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4373

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 77
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 3007
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3364
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 857
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2478
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1480
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6256
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1978
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2434
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4211
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4373
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться