В Баку обсудили развитие культурно-образовательной инфраструктуры

Состоялось очередное заседание совместной рабочей группы, созданной в рамках сотрудничества между Министерством культуры и Министерством науки и образования. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства науки и образования.

Во встрече, состоявшейся в Центре развития культурных и креативных индустрий при Министерстве культуры, приняли участие заместитель министра культуры Саадат Юсифова, заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, а также представители обоих министерств.

На встрече обсуждались вопросы интеграции культурной и образовательной сфер, укрепления институционального сотрудничества, а также приоритетные направления совместной деятельности. Особое внимание было уделено вопросам координации культурно-образовательной инфраструктуры на освобожденных территориях, формирования творческой образовательной среды, совершенствования образовательных программ в сфере культуры и образования, развития талантливых учащихся.

В завершение встречи участники договорились о более эффективной реализации совместных мероприятий и подготовке механизмов их реализации по соответствующим направлениям.