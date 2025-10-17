Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?

USD 1.7000
Журналист-расследователь Гейдар Огуз опубликовал список бизнес-объектов, которые, по его утверждению, принадлежат бывшему помощнику президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанову. Огуз называет Гасанова «локомотивом пятой колонны России» и шокирует общественность внушительным списком имущества бывшего главного идеолога страны на 2 миллиарда долларов.

Согласно опубликованным данным, Али Гасанов владеет или контролирует рядом жилых комплексов в Баку, среди которых Dostluq V (семь блоков по 18 этажей), Evrostroy SS (два комплекса по 12 блоков), Rahatlığın məkanı на 25 блоков, а также жилые здания на проспекте Гейдара Алиева, в Наримановском районе и на улице Джейхуна Гаджибейли.

Помимо жилых зданий, в списке упоминаются десятки коммерческих объектов, включая пять крупных нежилых помещений на улице Ага Нейматуллы, офисное здание компании Araz на проспекте Ататюрка, 31, объект на проспекте Зии Буниятова, автогалерею площадью 10 тысяч квадратных метров, а также несколько спортивных стадионов, построенных, по утверждению Огуза, на территории бывшего армянского кладбища.

Отдельный раздел посвящен ресторанам и развлекательным объектам. Среди них рестораны Cook Zone на площади Фонтанов, Big Chef в торговых центрах Park Bulvar и Metropark, а также несколько заведений в парке Ататюрка: Park, Beer House, Garden и комплекс с банным центром, свадебным залом и ночным клубом.

По утверждению автора, часть объектов была построена за счет государства и затем присвоена. Среди них — 12-метровое здание на улице Кероглу Рагимова и несколько квартир на проспекте Гейдара Алиева, оформленных на родственников чиновника.

В списке также фигурируют роскошные виллы — три четырехэтажных дома на улице Ахмеда Раджабли, особняк с видом на Босфор в Стамбуле стоимостью 25 миллионов долларов, а также дома в Шемахе и Новханы.

Кроме того, Огуз утверждает, что Гасанов владеет заводом в Турции, производящим грузовики Mercedes (оцененным в 120 миллионов долларов), фермой площадью 10 гектаров в Раманы, ночным клубом Las Vegas в Наримановском районе и сетью автосервисов и торговых павильонов в Баку.

Сам Али Гасанов, комментируя эту информацию изданию «Демократ», заявил, что ни один из вышеупомянутых объектов не принадлежит ему.

Также он в очередной раз опроверг какую-либо связь с обвиняемым в организации госпереворота экс-главой Администрации президента Рамизом Мехтиевым. «Это вымышленные сведения. Последние пять лет у меня не было никаких контактов с Рамизом Мехтиевым, и я не привлекался к каким-либо следственным действиям, связанным с ним», - уверяет Гасанов.

