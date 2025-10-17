К Вугару Ахмедову пришли шемахинцы

ОАО «Азеришыг» наряду с капитальным ремонтом и реконструкцией в регионах проводит просветительские мероприятия и организует регулярные встречи с местными жителями. По поручению президента Ильхама Алиева одно из таких мероприятий состоялось в Шемахе.

18 сентября председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился с жителями Шемахинского и Гобустанского районов.

Прием был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах. В начале мероприятия был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шемахе, где были возложены цветы и с уважением почтена его память.

Во время приема рассмотрены обращения, соответствующие направлениям деятельности ОАО «Азеришыг», некоторые вопросы были решены на месте. По вопросам, требующим дополнительного рассмотрения, зарегистрированы письменные обращения и направлены в соответствующие отделы для дальнейшего рассмотрения.

Граждане, участвовавшие в приеме, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за обновление электросетей в регионах, а также за внимание и заботу, проявленные к ним.

ОАО «Азеришыг», ставящее целью обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением, а также минимизацию потерь электроэнергии, продолжает проводить просветительские мероприятия по всей стране. В регионах регулярно организуются встречи с гражданами, выслушиваются их предложения и рекомендации.