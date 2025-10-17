USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

К Вугару Ахмедову пришли шемахинцы

17:54 613

ОАО «Азеришыг» наряду с капитальным ремонтом и реконструкцией в регионах проводит просветительские мероприятия и организует регулярные встречи с местными жителями. По поручению президента Ильхама Алиева одно из таких мероприятий состоялось в Шемахе.

18 сентября председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился с жителями Шемахинского и Гобустанского районов.

Прием был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах. В начале мероприятия был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шемахе, где были возложены цветы и с уважением почтена его память.

Во время приема рассмотрены обращения, соответствующие направлениям деятельности ОАО «Азеришыг», некоторые вопросы были решены на месте. По вопросам, требующим дополнительного рассмотрения, зарегистрированы письменные обращения и направлены в соответствующие отделы для дальнейшего рассмотрения.

Граждане, участвовавшие в приеме, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за обновление электросетей в регионах, а также за внимание и заботу, проявленные к ним.

ОАО «Азеришыг», ставящее целью обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением, а также минимизацию потерь электроэнергии, продолжает проводить просветительские мероприятия по всей стране. В регионах регулярно организуются встречи с гражданами, выслушиваются их предложения и рекомендации.

Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 80
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 3015
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3367
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 863
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2483
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1481
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6258
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1982
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2435
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4212
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4374

