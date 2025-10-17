Задерживают все больше грузин

В Грузии полиция задержала еще 16 человек по делу о штурме здания администрации президента, число проходящих по делу выросло до 62 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, сообщают грузинские СМИ.

По его словам, задержанные обвиняются по статьям «нападение на полицейского», «повреждение или уничтожение имущества», «захват или блокирование стратегических объектов», «организация группового насилия, руководство им или участие в нем», «призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии».

«Полиция принимает соответствующие меры в отношении тех, кто совершил преступление, и, разумеется, действует в рамках закона… Что касается формы задержания – ну, не с цветами же будут задерживать? Есть подозреваемый, есть преступник – их задерживают обычным образом», – заявил Каладзе.

По его словам, руководство МВД продолжает идентификацию участников штурма президентского дворца, поскольку непосредственных участников было достаточно.

Мэр Тбилиси отметил, что руководство МВД продолжает идентификацию участников штурма президентского дворца, поскольку непосредственных участников было достаточно много.

По его словам, несмотря на предыдущие призывы соблюдать закон, действия протестующих поощрялись в рамках кампании с призывами к насилию и государственному перевороту. В день выборов участники акции попытались прорваться ко дворцу, повредили ограждение и старались проникнуть внутрь.

«Если бы не соответствующие подразделения МВД, действовавшие в рамках закона, никто не знает, что бы произошло и как развивались бы события», – заявил Каладзе.