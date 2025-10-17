USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге

Суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде ареста уроженцам Азербайджана, задержанным в июне этого года во время рейда сотрудников Федеральной службы безопасности России, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.

«Постановлениями суда от 16 и 17 октября 2025 года продлен срок содержания под стражей Ахлиману Гянджиеву, Азизу Абасову, Шахину Лалаеву, Акифу, Аязу, Бакиру, Камалу и Мазахиру Сафаровым. Все они останутся под стражей по 29 декабря», — сообщили в ведомстве.

27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, которые сопровождались избиениями и пытками. В отдел полиции были доставлены свыше 50 человек. Во время рейда российских силовиков погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. В региональном следственном комитете утверждали, что «фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство совершенных на территории города Екатеринбурга».

