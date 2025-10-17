Эмоции на пике – второй из 14 автомобилей разыгран!

Эмоции достигают пика в мегалотерее Bakcell на основе искусственного интеллекта (ИИ)! Второй автомобиль Zeekr 001 уже нашел своего владельца. Гюльшен Гаджиева, выбранная ИИ, получила свой автомобиль сегодня.
И это только начало! В ближайшие недели еще 11 автомобилей Zeekr 001 будут вручены счастливым победителям. Напомним, абоненты Bakcell каждый день могут выиграть iPhone 17, каждую неделю — Zeekr 001, а в финале — Porsche Cayenne.
Эмоции в мегалотерее растут с каждым днем! Получи пакет «Шанс» прямо сейчас и увеличь свои шансы на победу в 3 раза.
Пакеты «Шанс»:
• Пакет «Шанс» за 1 AZN – 3 шанса → *808#3#YES
• Пакет «Шанс» за 5 AZN – 25 шансов → *808#25#YES
• Пакет «Шанс» за 20 AZN – 150 шансов → *808#150#YES
На данный момент в лотерее Bakcell уже 2 победителя автомобилей Zeekr 001 и 13 победителей iPhone 17.
Подробности: lotereya.bakcell.com
О компании Bakcell
Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.
Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.