На Западе полагают, что «Томагавки» не изменят ход войны

18:00 496

Возможная передача США крылатых ракет «Томагавк» Украине не изменит ход российско-украинской войны. Такое мнение выразил в беседе с газетой The Washington Post (WP) один из европейских дипломатов, комментируя обсуждение в Вашингтоне вопроса о поставках этих вооружений Киеву.

По словам дипломата, возможная передача крылатых ракет Украине стала бы для Москвы «крупным политическим сигналом». Вместе с тем он отметил, что «речь не идет о том, что это оружие переломит весь ход войны».

Схожую точку зрения изданию выразил и высокопоставленный представитель НАТО. По его словам, передача «Томагавков» усилила бы украинский огневой потенциал. «Однако это было бы (просто) дополнением к тому, чем уже занимается Украина», – добавил он.

Издание также приводит мнение «некоторых европейских должностных лиц», которые считают, что возможные поставки этих ракет Киеву «являются больше символическими, нежели практическими» шагами Запада в поддержку Украины.

В ближайшие часы в Белом доме ожидается встреча американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее президент Соединенных Штатов сообщил, что украинский президент намерен просить его о поставках ракет «Томагавк».

Как заявил Трамп 12 октября, прежде чем принять окончательное решение по этому вопросу, ему, вероятнее всего, следует обсудить ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом 6 октября глава Белого дома дал понять, что фактически уже определился в отношении возможной передачи этих ракет Украине, однако подробностей не привел. По итогам состоявшегося 16 октября телефонного разговора с Путиным Трамп отметил, что США «нельзя истощать собственные запасы ракет «Томагавк» путем поставок их Украине».

В то же время Путин подчеркивал, что применение данных крылатых ракет без участия американских военнослужащих невозможно, и предупреждал, что «это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами».

