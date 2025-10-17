Си Цзиньпин провел крупнейшую чистку среди генералов

Власти Китая уволили 9 высокопоставленных военных командиров, включая одного из самых влиятельных генералов страны, в рамках усиливающейся кампании председателя КНР Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией и укреплению лояльности в рядах вооруженных сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Среди уволенных - генерал Хэ Вэйдун, один из двух заместителей председателя Центрального военного совета (ЦВС) - высшего военного органа Коммунистической партии Китая. Хэ Вэйдун также входил в состав Политбюро, состоящего из 24 членов, что делало его одним из самых высокопоставленных военных в стране. Он был снят с должности и исключен из партии за «серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».

По словам представителя Минобороны КНР, в рамках той же кампании под следствие попали еще 8 генералов. В их числе бывший глава политотдела ЦВС, экс-командующие стратегическими ракетными войсками и военной полицией, а также бывшие политические комиссары армии и флота.