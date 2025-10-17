USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Си Цзиньпин провел крупнейшую чистку среди генералов

18:11 665

Власти Китая уволили 9 высокопоставленных военных командиров, включая одного из самых влиятельных генералов страны, в рамках усиливающейся кампании председателя КНР Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией и укреплению лояльности в рядах вооруженных сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Среди уволенных - генерал Хэ Вэйдун, один из двух заместителей председателя Центрального военного совета (ЦВС) - высшего военного органа Коммунистической партии Китая. Хэ Вэйдун также входил в состав Политбюро, состоящего из 24 членов, что делало его одним из самых высокопоставленных военных в стране. Он был снят с должности и исключен из партии за «серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».

По словам представителя Минобороны КНР, в рамках той же кампании под следствие попали еще 8 генералов. В их числе бывший глава политотдела ЦВС, экс-командующие стратегическими ракетными войсками и военной полицией, а также бывшие политические комиссары армии и флота.

Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 84
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 3028
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3372
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 868
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2489
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1485
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6264
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1984
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2437
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4212
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4376

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 84
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 3028
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3372
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 868
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2489
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1485
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6264
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1984
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2437
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4212
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4376
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться