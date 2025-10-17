USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Экс-советник Трампа явился в суд добровольно

18:27 266

Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, в последние годы ставший критиком Трампа, в пятницу добровольно явился в суд в штате Мэриленд после того, как накануне стало известно о выдвижении в его адрес уголовных обвинений в незаконном обращении с секретной информацией.

Адвокат Болтона заявил о его невиновности. Сам экс-советник президента после прихода в суд не общался с репортерами, а в опубликованном накануне заявлении Болтона говорится, что он будет бороться, настаивать на том, что его действия не нарушали закон, а также "разоблачать злоупотребления властью", допущенные, по его мнению, Трампом.

Ожидается, что Болтону в суде предъявят обвинения, после чего отпустят. Когда начнется процесс по существу, пока не уточняется. 

Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 85
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 3029
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3372
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 868
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2490
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1485
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6265
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1985
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2437
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4212
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4376

