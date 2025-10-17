Экс-советник Трампа явился в суд добровольно

Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, в последние годы ставший критиком Трампа, в пятницу добровольно явился в суд в штате Мэриленд после того, как накануне стало известно о выдвижении в его адрес уголовных обвинений в незаконном обращении с секретной информацией.

Адвокат Болтона заявил о его невиновности. Сам экс-советник президента после прихода в суд не общался с репортерами, а в опубликованном накануне заявлении Болтона говорится, что он будет бороться, настаивать на том, что его действия не нарушали закон, а также "разоблачать злоупотребления властью", допущенные, по его мнению, Трампом.

Ожидается, что Болтону в суде предъявят обвинения, после чего отпустят. Когда начнется процесс по существу, пока не уточняется.