Азербайджан и НАТО обсудили совместные шаги

Постоянный представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с новоназначенным генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Бенедеттой Берти.
Об этом говорится в сообщении постпредства Азербайджана в соцсети X.
Стороны обсудили взаимодействие Азербайджана и НАТО, сотрудничество в рамках программы «Партнерство во имя мира», совместную деятельности в ПА НАТО и другие вопросы.
I was pleased to meet with the newly appointed Secretary General of the #NATO Parliamentary Assembly, Dr. Benedetta Berti @benedettabertiw. We had a good discussion on #Azerbaijan - @NATO partnership within the #PfP framework, cooperation at #NATOPA platform, as well as other… pic.twitter.com/Zi0cuXJm8M— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) October 17, 2025