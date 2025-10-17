USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Азербайджан и НАТО обсудили совместные шаги

18:44 161

Постоянный представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с новоназначенным генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Бенедеттой Берти.

Об этом говорится в сообщении постпредства Азербайджана в соцсети X.

Стороны обсудили взаимодействие Азербайджана и НАТО, сотрудничество в рамках программы «Партнерство во имя мира», совместную деятельности в ПА НАТО и другие вопросы.

Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 87
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 3029
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 3375
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
Уроженцев Азербайджана оставили под арестом в Екатеринбурге
17:57 869
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 2490
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
Исключат ли Рамиза Мехтиева из Академии наук?
17:04 1489
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
14:25 6267
Каштаны до добра не довели
Каштаны до добра не довели из зала суда
16:41 1986
Али Нагиев на совещании глав спецслужб
Али Нагиев на совещании глав спецслужб фото
15:35 2437
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
13:29 4212
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
12:55 4376

