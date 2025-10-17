В Бахрейне откроется посольство Азербайджана

Азербайджан откроет посольство в Бахрейне (в городе Манама).
Закон об этом подписал президент Ильхам Алиев.
Глава государства также подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства.
