Никто не должен об этом говорить! Тсссс!

«Никто не должен об этом говорить!» — написал Джон Болтон в личной переписке с женой и дочерью, пересылая страницу из своего дневника с грифом «Совершенно секретно». Сегодня за эти слова Болтону грозит до 180 лет тюрьмы. Что же произошло? Почему Джон Болтон, экс-советник президента США по национальной безопасности, оказался в положении подсудимого, обвиняемого в утечке секретных данных? И какова в этой истории роль «Трампа 2.0»? Когда в середине августа 2025 года федеральные агенты с ордером на обыск вошли в дом Джона Болтона в Мэриленде, всё выглядело, как сцена из политического триллера: агенты спецслужб, архивы, коробки с бумагами, ноутбуки и один из самых рьяных оппонентов Дональда Трампа, попавший на скамью подсудимых по обвинению в нарушении Закона о шпионаже. В тот момент стало очевидно: это не просто очередной виток в старом конфликте между бывшим советником президента и его экс-боссом, а прецедент, чреватый глубокими последствиями для всей американской системы правосудия и политической культуры.

Болтон обвиняется в том, что пересылал своей жене и дочери по электронной почте и в мессенджерах более тысячи страниц «личного дневника», который вел в бытность работы в Белом доме с 2018 по 2019 годы. Проблема в том, что, согласно обвинению, эти записи содержали совершенно секретные данные - от планов США по проведению спецопераций до сведений о ракетных разработках американских противников и данных разведки, в том числе, о методах сбора информации. Писал все это Болтон, по его же словам, для будущей книги. Но отправлял эти послания по почте Gmail и AOL. А потом произошло то, что не должно было случиться - взлом. В 2022 году, как утверждает обвинение, хакеры, действовавшие в интересах Ирана, получили доступ к его переписке. Болтон своевременно сообщил властям о взломе, однако умолчал о том, что именно было в «рассекреченных» письмах. В чатах с семьей Болтон просил: «Никто не должен об этом говорить». Ответом было многозначительное «Тссс!» И всё бы, возможно, сошло с рук, если бы не политический контекст. Болтон — не просто бывший советник президента США, а человек, который не только открыто перешел в оппозицию к Трампу, но и опубликовал в 2020 году разоблачительную книгу The Room Where It Happened: A White House Memoir («Та самая комната: мемуары из Белого дома»), посвященную работе Дональда Трампа на посту президента США и его полной некомпетентности в вопросах внешней политики. Публикацию этой книги, ставшей впоследствии бестселлером и «красной тряпкой» для ее главного героя, администрация Трампа пыталась заблокировать через суд. Не случайно Болтон утверждает, что его судебное преследование — не случайность, а месть, и что Министерство юстиции в эпоху «Трампа 2.0» превратилось в политическую дубинку. Болтон сравнивает методы администрации Трампа с приемами советского НКВД и цитирует Иосифа Сталина: «Был бы человек, а преступление всегда найдётся».

Но дело усложняется тем, что расследование началось не при Трампе - первые шаги были сделаны ещё в 2022 году, при администрации Джо Байдена. Тогда дело вёл карьерный федеральный прокурор Келли Хайнс — не политический назначенец, а человек, работающий в прокуратуре более десяти лет. Именно этот факт используют сейчас сторонники обвинения, доказывая его полную объективность. В отличие от других резонансных дел, в которых фигурантами становились оппоненты Трампа вроде Джеймса Коми и Летиции Джеймс, и которые выглядят явно политически мотивированными, дело Болтона, по мнению аналитиков телеканала CNN, имеет под собой реальные доказательства. Так, старший юридический комментатор CNN Эли Хониг заявляет: если факты подтвердятся, обвинение Болтона окажется серьёзнее, чем дела Хиллари Клинтон или самого Трампа, где также фигурировала огласка секретных документов. Но даже в этом случае остаётся ряд принципиальных вопросов. Почему личные дневниковые записи, пусть и содержащие информацию о работе Болтона в Белом доме, были приравнены к шпионской деятельности? Почему передача этих записей ближайшим родственникам считается «распространением секретной информации», влекущим за каждый эпизод до 10 лет тюрьмы? Почему в других аналогичных случаях — например, с министрами Трампа, пересылавшими разведданные через мессенджер Signal, уголовных дел не последовало вовсе?.. Ответов на эти вопросы нет. Зато есть прецедент: против Джона Болтона выдвинуто 18 пунктов обвинения по Закону о шпионаже, восемь из которых касаются распространения информации, а десять — ее хранения.