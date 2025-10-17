Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год

USD 1.7000
15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев внес в Милли Меджлис проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» для обсуждения.

Информацию об этом распространила пресс-служба парламента.

Проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» вместе с прилагаемыми к нему другими документами был направлен в Счетную палату для вынесения заключения. Затем он поступит на обсуждение в Милли Меджлис.

Доходы государственного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 миллиардов 609 миллионов манатов.

На следующий год доля ненефтяного сектора в структуре доходов государственного бюджета значительно увеличивается. Это приведет к дальнейшему снижению зависимости бюджета от нефтяного фактора.

Так, 57,4% доходов и 78,7% налогов будут формироваться за счет ненефтяных источников.

Расходы бюджета на 2026 год определены в размере 41 миллиарда 703,6 миллиона манатов.

В проекте бюджета способность ненефтяных доходов покрывать текущие расходы составляет 88,1%. Это на 7,1 процентного пункта больше по сравнению с текущим годом.

Согласно прогнозам, дефицит государственного бюджета составит 3 миллиарда 94,6 миллиона манатов, или 2,3% от ВВП.

Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
21:31 366
Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским
Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским фото; новость дополнена 21:30
21:30 2008
Переговоры Трампа и Зеленского
Переговоры Трампа и Зеленского прямой эфир; обновлено 21:45
21:45 650
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
20:48 1495
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
Никто не должен об этом говорить! Тссс! политический детектив
18:48 3136
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 3865
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха» видео; обновлено 20:33
20:33 2626
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео
19:29 1907
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 1593
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 6398
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 4267
