Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год

Информацию об этом распространила пресс-служба парламента.

15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев внес в Милли Меджлис проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» для обсуждения.

Проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» вместе с прилагаемыми к нему другими документами был направлен в Счетную палату для вынесения заключения. Затем он поступит на обсуждение в Милли Меджлис.

Доходы государственного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 миллиардов 609 миллионов манатов.

На следующий год доля ненефтяного сектора в структуре доходов государственного бюджета значительно увеличивается. Это приведет к дальнейшему снижению зависимости бюджета от нефтяного фактора.

Так, 57,4% доходов и 78,7% налогов будут формироваться за счет ненефтяных источников.

Расходы бюджета на 2026 год определены в размере 41 миллиарда 703,6 миллиона манатов.

В проекте бюджета способность ненефтяных доходов покрывать текущие расходы составляет 88,1%. Это на 7,1 процентного пункта больше по сравнению с текущим годом.

Согласно прогнозам, дефицит государственного бюджета составит 3 миллиарда 94,6 миллиона манатов, или 2,3% от ВВП.