Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Обыски в доме экс-премьера Грузии

19:14 1288

В домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми лиц прошли обыски. Об этом заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе на брифинге.

По его словам, в ходе обысков были изъяты электронные устройства, документы и крупная сумма наличных денег.

«В рамках продолжающегося расследования различных уголовных дел Следственное управление Генеральной прокуратуры, Департамент по борьбе с коррупцией и Департамент государственной безопасности СГБ сегодня, начиная с 10:00, провели масштабную операцию одновременно в 22 местах по всей стране», — сообщил генпрокурор.

Он добавил, что по данным делам продолжаются следственные, процессуальные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ираклий Гарибашвили был премьер-министром Грузии в 2013-2015, а также в 2021-2024 годах. В 2024 году его сменил Ираклий Кобахидзе. Гарибашвили вместо Кобахидзе возглавил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а в апреле этого года сообщил об уходе из политики.

Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
21:31 367
Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским
Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским фото; новость дополнена 21:30
21:30 2009
Переговоры Трампа и Зеленского
Переговоры Трампа и Зеленского прямой эфир; обновлено 21:45
21:45 654
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
20:48 1498
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
Никто не должен об этом говорить! Тссс! политический детектив
18:48 3138
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 3865
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха» видео; обновлено 20:33
20:33 2628
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео
19:29 1907
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 1593
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 6399
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 4268

