Обыски в доме экс-премьера Грузии

В домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми лиц прошли обыски. Об этом заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе на брифинге.
По его словам, в ходе обысков были изъяты электронные устройства, документы и крупная сумма наличных денег.
«В рамках продолжающегося расследования различных уголовных дел Следственное управление Генеральной прокуратуры, Департамент по борьбе с коррупцией и Департамент государственной безопасности СГБ сегодня, начиная с 10:00, провели масштабную операцию одновременно в 22 местах по всей стране», — сообщил генпрокурор.
Он добавил, что по данным делам продолжаются следственные, процессуальные и оперативно-разыскные мероприятия.
Ираклий Гарибашвили был премьер-министром Грузии в 2013-2015, а также в 2021-2024 годах. В 2024 году его сменил Ираклий Кобахидзе. Гарибашвили вместо Кобахидзе возглавил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а в апреле этого года сообщил об уходе из политики.