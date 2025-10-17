Обыски в доме экс-премьера Грузии

В домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми лиц прошли обыски. Об этом заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе на брифинге.

По его словам, в ходе обысков были изъяты электронные устройства, документы и крупная сумма наличных денег.

«В рамках продолжающегося расследования различных уголовных дел Следственное управление Генеральной прокуратуры, Департамент по борьбе с коррупцией и Департамент государственной безопасности СГБ сегодня, начиная с 10:00, провели масштабную операцию одновременно в 22 местах по всей стране», — сообщил генпрокурор.