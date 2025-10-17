USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму

19:29 1908

Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в поселке Гвардейское в аннексированном Крыму. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Силах специальных операций Украины заявили, что поражены нефтебаза в Гвардейском и филиал государственного предприятия комбината «Гвардейский» в селе Карьерное Сакского района.

Спутниковые снимки, опубликованные изданием NV, подтверждают повреждение резервуаров нефтебазы, принадлежащей компании «Кедр», владеющей сетью АЗС ATAN. По данным издания, объект мог использоваться для снабжения находящейся поблизости авиабазы Гвардейское.

