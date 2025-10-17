ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму

Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в поселке Гвардейское в аннексированном Крыму. Об этом сообщают украинские СМИ.
В Силах специальных операций Украины заявили, что поражены нефтебаза в Гвардейском и филиал государственного предприятия комбината «Гвардейский» в селе Карьерное Сакского района.
Спутниковые снимки, опубликованные изданием NV, подтверждают повреждение резервуаров нефтебазы, принадлежащей компании «Кедр», владеющей сетью АЗС ATAN. По данным издания, объект мог использоваться для снабжения находящейся поблизости авиабазы Гвардейское.
