Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»

В Стерлитамаке произошел взрыв на заводе «Авангард», который выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества, сообщили в мэрии города. Гендиректор предприятия Дмитрий Логинов уточнил, что причиной стала «авария на нитроузле».

По данным близкого к силовикам телеграм-канала «112», взрыв прогремел, когда в цеху работали шесть сотрудников: трех из них достали из-под завалов и госпитализировали, остальных ищут. Глава Башкортостана Радий Хабиров признал наличие пострадавших, но не уточнил их количество. По его словам, здание цеха «получило серьезные повреждения», сотрудники эвакуированы.

По данным Mash, инцидент не связан с украинскими беспилотниками. Предварительная причина — нарушение правил техники безопасности.

Завод «Авангард» входит в госкорпорацию «Ростех» и работает в рамках оборонного заказа. Среди прочего он производит комплектующие для систем реактивного залпового огня и утилизирует боеприпасы. 7 октября на предприятии погиб 47-летний аппаратчик из-за возгорания спецпродукта, а в августе 2024 года там взорвалась газовоздушная смесь при демонтаже трубопровода, что привело к трем жертвам из числа рабочих подрядной организации. Весной 2025 года ФСБ задержала бывшего гендиректора «Авангарда» Станислава Шевчука и его заместителя Михаила Богоявленского по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток.

По версии следствия, фигуранты включили в документацию заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ на 50,8 млн рублей без замечаний, хотя в реальности работы были сорваны, а договор — расторгнут. Также ФСБ установила, что Богоявленский в 2023 году потребовал от бизнесмена взятку в 120 млн рублей «за обеспечение незаконных преимуществ при проведении тендеров». С компанией заключили контракты на поставку оборудования для «Авангарда» почти на 2 млрд рублей. Коммерсант перечислил часть средств аффилированным лицам, обналичил их и передал Богоявленскому. В итоге с конца 2023 года по январь 2025-го тот незаконно получил 35 млн рублей.