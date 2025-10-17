USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»

видео; обновлено 20:33
20:33 2634

В Стерлитамаке произошел взрыв на заводе «Авангард», который выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества, сообщили в мэрии города. Гендиректор предприятия Дмитрий Логинов уточнил, что причиной стала «авария на нитроузле».

По данным близкого к силовикам телеграм-канала «112», взрыв прогремел, когда в цеху работали шесть сотрудников: трех из них достали из-под завалов и госпитализировали, остальных ищут. Глава Башкортостана Радий Хабиров признал наличие пострадавших, но не уточнил их количество. По его словам, здание цеха «получило серьезные повреждения», сотрудники эвакуированы.

По данным Mash, инцидент не связан с украинскими беспилотниками. Предварительная причина — нарушение правил техники безопасности.

Завод «Авангард» входит в госкорпорацию «Ростех» и работает в рамках оборонного заказа. Среди прочего он производит комплектующие для систем реактивного залпового огня и утилизирует боеприпасы. 7 октября на предприятии погиб 47-летний аппаратчик из-за возгорания спецпродукта, а в августе 2024 года там взорвалась газовоздушная смесь при демонтаже трубопровода, что привело к трем жертвам из числа рабочих подрядной организации. Весной 2025 года ФСБ задержала бывшего гендиректора «Авангарда» Станислава Шевчука и его заместителя Михаила Богоявленского по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток.

По версии следствия, фигуранты включили в документацию заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ на 50,8 млн рублей без замечаний, хотя в реальности работы были сорваны, а договор — расторгнут. Также ФСБ установила, что Богоявленский в 2023 году потребовал от бизнесмена взятку в 120 млн рублей «за обеспечение незаконных преимуществ при проведении тендеров». С компанией заключили контракты на поставку оборудования для «Авангарда» почти на 2 млрд рублей. Коммерсант перечислил часть средств аффилированным лицам, обналичил их и передал Богоявленскому. В итоге с конца 2023 года по январь 2025-го тот незаконно получил 35 млн рублей.

*** 19:40

В Стерлитамаке прогремел взрыв на территории химического завода «Авангард». Об этом сообщил telegram-канал Mash Batash со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Логинова, который подтвердил факт инцидента. По предварительным данным, авария случилась на нитроузле, в результате есть пострадавшие. Жители разных районов города услышали громкий звук, после чего над заводом поднялся густой столб дыма.

По сообщениям местных СМИ, после взрыва на предприятии началась эвакуация сотрудников второй смены. Жители Стерлитамака отмечают, что звук взрыва был слышен в разных районах города. Местные власти и экстренные службы пока не комментируют ситуацию официально; информация о возможной угрозе для населения города не поступала. На месте работают оперативные службы и представители МЧС.

Отмечается, что "Авангард" – российский завод ВПК в Стерлитамаке, производящий взрывчатку и оружие. Входит в корпорацию "Ростех". Местные жители в социальных сетях публикуют фото и видео с места происшествия, на которых виден столб черного дыма, поднимающийся над промышленной зоной. Обстоятельства аварии уточняются.

