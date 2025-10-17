Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским

Поблагодарив за прием Папой Римским Львом XIV, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что отношения и двусторонние связи между Ватиканом и Азербайджаном в последние годы получили значительное развитие. Первый вице-президент отметила, что в последние годы Фонд Гейдара Алиева проделал большую работу со Святым Престолом в области реставрационных работ, а также научных исследований, культурных обменов.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Ватикан сегодня встретилась с Папой Римским Львом XIV, сообщает официальный сайт главы государства.

Первый вице-президент подчеркнула, что после успешного завершения некоторых проектов, осуществленных в соответствии с соглашениями, подписанными между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, началась реализация других.

Мехрибан Алиева сказала, что Фонд Гейдара Алиева, выступая с новыми инициативами, будет и дальше расширять сотрудничество со Святым Престолом.

На встрече была предоставлена информация о деятельности католической церкви Святого Престола в Азербайджане, а также подготовке к строительству второй католической церкви.

Папа Римский Лев XIV отметил многолетнюю историю двустороннего сотрудничества между государством Ватикан и Азербайджанской Республикой. Указав, что отношения получили значительное развитие благодаря инициативам, выдвинутым Мехрибан Алиевой несколько лет назад, Папа Римский поблагодарил первого вице-президента. Лев XIV отметил, что это сотрудничество придало огромный импульс межрелигиозному и межцивилизационному диалогу, и Азербайджан в этом отношении находится в первых рядах в мировом масштабе.

Выразив заинтересованность в продолжении реализации проектов с Азербайджаном, глава Святого Престола просил передать президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву благодарность за выделенный участок земли под строительство второй католической церкви. Папа Римский поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за проделанную работу.

Мехрибан Алиева выразила признательность главе Святого Престола и пригласила Папу Римского посетить с визитом Азербайджан.