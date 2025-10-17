Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk

Замглавы Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Москва нанесет ядерный удар в случае возможной атаки Украины ракетами Tomahawk по России. «Даже неспециалисту понятно, что это [передача Киеву американских «Томагавков » ] абсолютно прямой путь к ядерной войне. Потому что, когда в сторону ядерной державы летит ракета, которая потенциально может нести ядерную боеголовку, ответ-то будет совершенно очевидным. Он будет ядерным», — сообщил сенатор в эфире телеканала «Вместе-РФ». Ранее похожее заявление делал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: по его словам, «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», а запуск таких ракет, если он состоится, будет проводить не Украина, а США.

Как подчеркнул Косачев, сценарий, при котором Россия не прибегнет к ядерной атаке в случае неудачи на поле боя, нереален: «Представить себе ситуацию, что мы терпим поражение, терпим, терпим, терпим и так и не использовали ядерное оружие, просто-напросто невозможно». Сенатор также сослался на обновленную ядерную доктрину РФ, которая, по его словам, предполагает, что при возникновении «экзистенциональных угроз существованию нашего государства» должно быть применено оружие массового уничтожения. В такой ситуации «разумеется, это оружие будет применено», подчеркнул Косачев. При этом он считает, что нанести поражение ядерной державе «невозможно по определению».

Ранее о перерастании российско-украинской войны в ядерную в случае передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых в зависимости от модификации составляет от 1600 до 2500 км, говорил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Никакие «Томагавки» вопрос [остановки войны в Украине] не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает [президент] Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент [Владимир] Зеленский», — заявлял он.

17 октября в Белом доме состоится встреча Трампа и Зеленского, на которой будет решаться вопрос о передаче ракет Tomahawk. Ранее Трамп сообщал, что лидер Украины на встрече попросит предоставить ему это оружие. «Он хотел бы иметь «Томагавки». Все хотят «Томагавки». И у нас много «Томагавков», — говорил американский президент во время брифинга в начале недели.

Накануне Трамп обсудил по телефону передачу ракет Киеву с президентом Владимиром Путиным. После разговора он заявил, что «Томагавки» нужны США для собственной обороноспособности, хотя их у страны много. «Мы не можем истощать запасы нашей страны. Они [ракеты Tomahawk] очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать», — сообщил он.