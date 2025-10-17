USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

В Армении завели дело после записи с Гарегином II

21:18 446

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после публикации записи телефонного разговора архиепископа Натана Ованнисяна и бывшего священника Агана Ернджакяна, сообщают армянские СМИ.

По данным изданий, запись, предположительно сделанная в октябре 2023 года, была распространена в Сети и вызвала широкий общественный резонанс. В разговоре упоминался католикос всех армян Гарегин II, а Ернджакян утверждал, что его и мать якобы принуждали участвовать в акциях протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.

После утечки прокуратура начала проверку, позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 236 УК Армении — «воспрепятствование или принуждение к проведению либо участию в собрании, а также материальное стимулирование участия или отказа от участия в собрании с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния».

Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
21:31 385
Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским
Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским фото; новость дополнена 21:30
21:30 2016
Переговоры Трампа и Зеленского
Переговоры Трампа и Зеленского прямой эфир; обновлено 21:45
21:45 678
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
20:48 1519
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
Никто не должен об этом говорить! Тссс! политический детектив
18:48 3145
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
16:46 3870
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха» видео; обновлено 20:33
20:33 2649
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео
19:29 1918
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
18:59 1597
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17:30 6412
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
16:03 4273

