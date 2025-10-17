В Армении завели дело после записи с Гарегином II

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после публикации записи телефонного разговора архиепископа Натана Ованнисяна и бывшего священника Агана Ернджакяна, сообщают армянские СМИ.

По данным изданий, запись, предположительно сделанная в октябре 2023 года, была распространена в Сети и вызвала широкий общественный резонанс. В разговоре упоминался католикос всех армян Гарегин II, а Ернджакян утверждал, что его и мать якобы принуждали участвовать в акциях протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.

После утечки прокуратура начала проверку, позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 236 УК Армении — «воспрепятствование или принуждение к проведению либо участию в собрании, а также материальное стимулирование участия или отказа от участия в собрании с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния».