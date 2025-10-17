Переговоры Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности завершить российско-украинскую войну. Об этом он сказал на открытой части встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Думаю все прошло довольно неплохо. Все началось на Аляске. Мы унаследовали это от Байдена, но эту войну мы закончим», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что для него является честью встретиться с «сильным президентом, человеком, который прошел через многое». «Мы поговорим о том, о чем я говорил вчера с Путиным», — уточнил Трамп.

Встречая Зеленского у Белого дома, президент США утвердительно ответил на вопрос репортера, который спросил, верит ли он, что сможет убедить российского президента урегулировать войну. «Да, мы можем», — ответил ему Трамп.

Журналисты несколько раз спросили Дональда Трампа о возможности предоставить Украине «Томагавки», но президент США отказался ответить на этот вопрос. Он повторял, что будет обсуждать это сегодня с Зеленским.