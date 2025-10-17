USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Переговоры Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности завершить российско-украинскую войну. Об этом он сказал на открытой части встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Думаю все прошло довольно неплохо. Все началось на Аляске. Мы унаследовали это от Байдена, но эту войну мы закончим», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что для него является честью встретиться с «сильным президентом, человеком, который прошел через многое». «Мы поговорим о том, о чем я говорил вчера с Путиным», — уточнил Трамп.

Встречая Зеленского у Белого дома, президент США утвердительно ответил на вопрос репортера, который спросил, верит ли он, что сможет убедить российского президента урегулировать войну. «Да, мы можем», — ответил ему Трамп.

Журналисты несколько раз спросили Дональда Трампа о возможности предоставить Украине «Томагавки», но президент США отказался ответить на этот вопрос. Он повторял, что будет обсуждать это сегодня с Зеленским.

*** 21:29

Начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Зеленский сегодня в третий раз прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом.

Основными темами визита, как ожидается, станут вопросы ПВО и поставок дальнобойного оружия Украине, включая ракеты Tomahawk.

Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским фото; новость дополнена 21:30
Переговоры Трампа и Зеленского прямой эфир; обновлено 21:45
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Никто не должен об этом говорить! Тссс! политический детектив
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха» видео; обновлено 20:33
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
