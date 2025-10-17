USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»

21:31

Сегодня стартовал 8-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Карабах», которого 22 октября ждет выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Атлетика» из Бильбао, играл на «Азерсун Арене» с находившимся на лидирующей позиции «Туран-Товузом». 

Чемпион победил со счетом 2:1, но товузцы дали сопернику бой. Испанец Алехандро Серрано на 40-й минуте вывел «Туран-Товуз» вперед, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за то, что мяч угодил в руку Кади.

Команда Гурбана Гурбанова отыгралась и вырвала победу во втором тайме. На 55-й минуте Нариман Ахундзаде восстановил равновесие, а спустя восемь минут Абделла Зубир здорово откликнулся на передачу Камило Дурана и оправил мяч в сетку.

Эта победа вывела «Карабах» на 1-е место в турнирной таблице. У агдамцев 16 очков. Набрать больше по итогам этого тура может только «Араз-Нахчыван», который встретится послезавтра с «Нефтчи».

Также сегодня в Шемахе местная команда принимала аутсайдера чемпионата «Кяпяз». Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов параллельно продолжает работу в «Шамахы». По-видимому, совмещение негативно сказывается на игре клуба. Шемахинцы умудрились со счетом 1:4 проиграть команде, не имевшей до сегодняшнего дня ни одного очка. Тут, кстати, важно отметить, что «Кяпяз» не так давно вновь возглавил Азер Багиров, под руководством которого гянджинцы неплохо играли в прошлом сезоне.

8-й тур продолжится завтра матчами «Имишли» - «Габала» (время начала - 14:30) и «Сумгаит» - «Карван-Евлах» (18:00). А 19 октября состоятся встречи «Сабах» - «Зиря» (16:00) и «Нефтчи» - «Араз-Нахчыван» (18:30).

