Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»

«Карабах», которого 22 октября ждет выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Атлетика» из Бильбао, играл на «Азерсун Арене» с находившимся на лидирующей позиции «Туран-Товузом».

Чемпион победил со счетом 2:1, но товузцы дали сопернику бой. Испанец Алехандро Серрано на 40-й минуте вывел «Туран-Товуз» вперед, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за то, что мяч угодил в руку Кади.

Команда Гурбана Гурбанова отыгралась и вырвала победу во втором тайме. На 55-й минуте Нариман Ахундзаде восстановил равновесие, а спустя восемь минут Абделла Зубир здорово откликнулся на передачу Камило Дурана и оправил мяч в сетку.