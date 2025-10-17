USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Учения ВМС Азербайджана и Ирана завершены

17 октября 2025, 22:05 530

Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025, проходившие с участием Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учений военнослужащие точно выполнили все поставленные задачи.

В соответствии с планом во время действий, выполнявшихся поэтапно и во взаимодействии, участники продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.

Руководство учений высоко оценило профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, были награждены отличившиеся военнослужащие.

Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04 5997
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31 1824
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане фото; новость дополнена 23:49
17 октября 2025, 23:49 3532
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
17 октября 2025, 20:48 3261
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
Никто не должен об этом говорить! Тссс! политический детектив
17 октября 2025, 18:48 4499
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
17 октября 2025, 16:46 4434
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха» видео; обновлено 20:33
17 октября 2025, 20:33 4287
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео
17 октября 2025, 19:29 2864
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
17 октября 2025, 18:59 2256
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17 октября 2025, 17:30 7945
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
17 октября 2025, 16:03 4737

