USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Скандалы довели: брат Карла III отказывается от всех титулов

новость дополнена
17 октября 2025, 22:44 1180

Младший брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю, решил отказаться от всех титулов. Об этом пишет The Telegraph.

Как стало известно изданию, принц Эндрю готов пойти на такой шаг из-за давления со стороны монарха. Младший брат Карла III сложит с себя все титулы, включая титул герцога Йоркского, и откажется от звания рыцаря Ордена Подвязки. У него останется только титул принца, так как он не может его лишиться, будучи сыном королевы Елизаветы II.

«По итогам обсуждений с королем и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», - говорится в заявлении принца, распространенном пресс-службой Букингемского дворца.

Бывшая жена принца Эндрю, Сара Фергюсон, также откажется от титула герцогини Йоркской и будет именоваться просто по имени.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Как пишет The Telegraph, на отказ принца Эндрю от титулов мог повлиять и шпионский скандал. В конце 2024 года выяснилось, что одним из ближайших советников младшего брата короля был предприниматель Ян Тэн Бо, которого обвинили в шпионаже в пользу Китая.

Sky News отмечает, что решение также было принято на фоне усилившегося давления после появления новых сообщений об отношениях принца со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Принц Эндрю сказал, что отрицает выдвигаемые против него обвинения в связи со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна. Как стало известно Sky News, решение вступает в силу немедленно.

Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04 6000
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31 1825
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане фото; новость дополнена 23:49
17 октября 2025, 23:49 3534
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
17 октября 2025, 20:48 3262
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
Никто не должен об этом говорить! Тссс! политический детектив
17 октября 2025, 18:48 4499
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
17 октября 2025, 16:46 4436
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха» видео; обновлено 20:33
17 октября 2025, 20:33 4287
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео
17 октября 2025, 19:29 2864
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
17 октября 2025, 18:59 2257
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17 октября 2025, 17:30 7947
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
17 октября 2025, 16:03 4738

ЭТО ВАЖНО

Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04 6000
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31 1825
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане фото; новость дополнена 23:49
17 октября 2025, 23:49 3534
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
17 октября 2025, 20:48 3262
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
Никто не должен об этом говорить! Тссс! политический детектив
17 октября 2025, 18:48 4499
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
17 октября 2025, 16:46 4436
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха» видео; обновлено 20:33
17 октября 2025, 20:33 4287
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео
17 октября 2025, 19:29 2864
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
17 октября 2025, 18:59 2257
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17 октября 2025, 17:30 7947
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
17 октября 2025, 16:03 4738
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться