Скандалы довели: брат Карла III отказывается от всех титулов

Как стало известно изданию, принц Эндрю готов пойти на такой шаг из-за давления со стороны монарха. Младший брат Карла III сложит с себя все титулы, включая титул герцога Йоркского, и откажется от звания рыцаря Ордена Подвязки. У него останется только титул принца, так как он не может его лишиться, будучи сыном королевы Елизаветы II.

«По итогам обсуждений с королем и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», - говорится в заявлении принца, распространенном пресс-службой Букингемского дворца.

Бывшая жена принца Эндрю, Сара Фергюсон, также откажется от титула герцогини Йоркской и будет именоваться просто по имени.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Как пишет The Telegraph, на отказ принца Эндрю от титулов мог повлиять и шпионский скандал. В конце 2024 года выяснилось, что одним из ближайших советников младшего брата короля был предприниматель Ян Тэн Бо, которого обвинили в шпионаже в пользу Китая.

Sky News отмечает, что решение также было принято на фоне усилившегося давления после появления новых сообщений об отношениях принца со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Принц Эндрю сказал, что отрицает выдвигаемые против него обвинения в связи со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна. Как стало известно Sky News, решение вступает в силу немедленно.