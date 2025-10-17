Уиткофф направляется на Ближний Восток для реализации плана Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 19 октября отправится на Ближний Восток для содействия реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным Axios, миссия Уиткоффа связана с выполнением инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе и укреплению региональной стабильности.

Кроме того, издание отмечает, что 16 октября в телефонном разговоре с Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС распространяет ложную информацию о телах заложников. Он призвал США и других посредников усилить давление на ХАМАС, чтобы добиться их возвращения. В ответ Трамп заверил, что осведомлен о ситуации и работает над ее разрешением.