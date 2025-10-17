USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Уиткофф направляется на Ближний Восток для реализации плана Трампа

17 октября 2025, 22:57

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 19 октября отправится на Ближний Восток для содействия реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным Axios, миссия Уиткоффа связана с выполнением инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе и укреплению региональной стабильности.

Кроме того, издание отмечает, что 16 октября в телефонном разговоре с Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС распространяет ложную информацию о телах заложников. Он призвал США и других посредников усилить давление на ХАМАС, чтобы добиться их возвращения. В ответ Трамп заверил, что осведомлен о ситуации и работает над ее разрешением.

Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04
17 октября 2025, 20:04 6000
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31
17 октября 2025, 21:31 1825
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане
17 октября 2025, 23:49
17 октября 2025, 23:49 3536
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
17 октября 2025, 20:48
17 октября 2025, 20:48 3262
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
17 октября 2025, 18:48
17 октября 2025, 18:48 4499
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
17 октября 2025, 16:46
17 октября 2025, 16:46 4436
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
17 октября 2025, 20:33
17 октября 2025, 20:33 4287
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
17 октября 2025, 19:29
17 октября 2025, 19:29 2864
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
17 октября 2025, 18:59
17 октября 2025, 18:59 2258
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17 октября 2025, 17:30 7947
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается
17 октября 2025, 16:03
17 октября 2025, 16:03 4739

