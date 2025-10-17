ХАМАС передаст Красному Кресту тело еще одного израильского заложника

Движение ХАМАС передаст Международному комитету Красного Креста тело еще одного израильского заложника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ХАМАС.

Передача тела ожидается в 00:30 по местному времени (01:30 по Баку).

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в рамках плана президента США Дональда Трампа. Документ был принят при посредничестве Египта, Катара и США и предусматривает обмен заложниками, вывод израильских войск из части сектора Газа и постепенное восстановление региона.