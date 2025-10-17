USD 1.7000
ХАМАС передаст Красному Кресту тело еще одного израильского заложника

17 октября 2025, 23:20 283

Движение ХАМАС передаст Международному комитету Красного Креста тело еще одного израильского заложника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ХАМАС.

Передача тела ожидается в 00:30 по местному времени (01:30 по Баку).

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в рамках плана президента США Дональда Трампа. Документ был принят при посредничестве Египта, Катара и США и предусматривает обмен заложниками, вывод израильских войск из части сектора Газа и постепенное восстановление региона.

Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04 6002
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31 1825
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане фото; новость дополнена 23:49
17 октября 2025, 23:49 3536
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
17 октября 2025, 20:48 3266
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
Никто не должен об этом говорить! Тссс! политический детектив
17 октября 2025, 18:48 4501
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
17 октября 2025, 16:46 4437
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха» видео; обновлено 20:33
17 октября 2025, 20:33 4289
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео
17 октября 2025, 19:29 2865
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
17 октября 2025, 18:59 2258
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17 октября 2025, 17:30 7948
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
17 октября 2025, 16:03 4739

ЭТО ВАЖНО

