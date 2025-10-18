Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту из-за вопроса о Будапеште

Представители Белого дома вызвали волну критики после хамского ответа журналисту, спросившему о выборе места для новой встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

После заявления президента США о планах провести новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште журналист HuffPost направил Белому дому вопрос: кто именно предложил выбрать для переговоров это место?

Выбор столицы Венгрии вызывает особое внимание, ведь именно в Будапеште был подписан меморандум 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт неожиданно ответила журналисту: "Это сделала твоя мама".

Через минуту директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг добавил еще короче: "Твоя мама".

После этого журналист спросил Кэролайн Левитт, считает ли она свой ответ смешным.

«Мне смешно, что вы вообще считаете себя журналистом. Вы – крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег в СМИ, просто они не говорят вам об этом в лицо. Перестаньте присылать мне свои неискренние, предвзятые и бредовые вопросы», – ответила Левитт.