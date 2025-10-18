Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту из-за вопроса о Будапеште

USD 1.7000
Представители Белого дома вызвали волну критики после хамского ответа журналисту, спросившему о выборе места для новой встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает HuffPost.

После заявления президента США о планах провести новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште журналист HuffPost направил Белому дому вопрос: кто именно предложил выбрать для переговоров это место?

Выбор столицы Венгрии вызывает особое внимание, ведь именно в Будапеште был подписан меморандум 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт неожиданно ответила журналисту: "Это сделала твоя мама".

Через минуту директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг добавил еще короче: "Твоя мама".

После этого журналист спросил Кэролайн Левитт, считает ли она свой ответ смешным.

«Мне смешно, что вы вообще считаете себя журналистом. Вы – крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег в СМИ, просто они не говорят вам об этом в лицо. Перестаньте присылать мне свои неискренние, предвзятые и бредовые вопросы», – ответила Левитт.

Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04 6006
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31 1825
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане
Мехрибан Алиева провела важные встречи в Ватикане фото; новость дополнена 23:49
17 октября 2025, 23:49 3538
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
Ядерная угроза: Россия обещает ответ на возможные удары Tomahawk
17 октября 2025, 20:48 3266
Никто не должен об этом говорить! Тссс!
Никто не должен об этом говорить! Тссс! политический детектив
17 октября 2025, 18:48 4502
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика
17 октября 2025, 16:46 4437
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха»
Мощный взрыв на оборонном заводе «Ростеха» видео; обновлено 20:33
17 октября 2025, 20:33 4290
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео
17 октября 2025, 19:29 2865
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
Азербайджан представил проект госбюджета на 2026 год
17 октября 2025, 18:59 2258
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
Али Гасанов награбил на 2 миллиарда долларов?
17 октября 2025, 17:30 7949
Россию выдворили… И она приспосабливается
Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий
17 октября 2025, 16:03 4739

