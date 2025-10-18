Иран приступил к расчистке туннелей на ядерном объекте в Исфахане

Спутниковые снимки конца сентября – начала октября 2025 года показывают, что Иран начал расчистку двух из трех заблокированных входов в туннели на ядерном объекте в Исфахане. Работы ведутся с использованием тяжелой техники, что может свидетельствовать о подготовке безопасного доступа и возможных укреплений. Южный вход в туннели по-прежнему засыпан.

Степень повреждения внутренних помещений туннелей остается неясной. Также неизвестно, применялись ли при предыдущих ударах ракеты Tomahawk с боеголовками JMEWS или термобарические устройства, что могло усилить разрушения. Несмотря на восстановление северного входа после июльской войны, доступ к внутренним помещениям остается ограниченным, отмечает Институт науки и международной безопасности.