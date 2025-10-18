Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом

На закрытой для прессы встрече в Белом доме президенты Украины и США обсудили вопросы поставок вооружений, в том числе дальнобойных систем. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Вашингтоне.

«Мы говорили о ПВО — это очень важно для нас. Пока мы общаемся, по Украине продолжаются атаки дронов. Мы будем работать и над производством вооружений, и над вопросами логистики. Это сложная тема, связанная с графиками и сроками, но главное — есть позитивный сигнал, что мы продолжаем движение вперед. Нам нужны мощные гарантии безопасности после прекращения огня, чтобы Путин не вернулся к нам с новой агрессией», — отметил украинский президент.

Когда журналисты спросили, стал ли он более оптимистичным в отношении поставок Tomahawk после встречи с Трампом, Зеленский лишь улыбнулся: «Я реалист».

"Они знают, какое у нас оружие, и понимают, что в сочетании с „Томагавками“… они понимают, на что мы способны ", — сказал президент Украины.

Кроме того, президенты обсудили предстоящую встречу Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. «Президент Трамп поделился со мной своим диалогом с российской стороной. Мы понимаем все сигналы, они не новые. Рассчитываем на давление президента Трампа ради завершения этой войны», — сказал Зеленский.