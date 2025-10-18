Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом

На закрытой для прессы встрече в Белом доме президенты Украины и США обсудили вопросы поставок вооружений, в том числе дальнобойных систем. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Вашингтоне.
«Мы говорили о ПВО — это очень важно для нас. Пока мы общаемся, по Украине продолжаются атаки дронов. Мы будем работать и над производством вооружений, и над вопросами логистики. Это сложная тема, связанная с графиками и сроками, но главное — есть позитивный сигнал, что мы продолжаем движение вперед. Нам нужны мощные гарантии безопасности после прекращения огня, чтобы Путин не вернулся к нам с новой агрессией», — отметил украинский президент.
Когда журналисты спросили, стал ли он более оптимистичным в отношении поставок Tomahawk после встречи с Трампом, Зеленский лишь улыбнулся: «Я реалист».
"Они знают, какое у нас оружие, и понимают, что в сочетании с „Томагавками“… они понимают, на что мы способны ", — сказал президент Украины.
Кроме того, президенты обсудили предстоящую встречу Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. «Президент Трамп поделился со мной своим диалогом с российской стороной. Мы понимаем все сигналы, они не новые. Рассчитываем на давление президента Трампа ради завершения этой войны», — сказал Зеленский.
*** 01:03
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет иллюзий по поводу отношения к нему российского руководства.
«Путин меня ненавидит. У меня такое же отношение к этому человеку (Путину). Это не о чувствах. Для меня и для каждого украинца - это враг, они не хотят останавливаться. Это не о том, что кто-то кого-то ненавидит. Хотя, безусловно, мы ненавидим врага», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
По словам украинского лидера, во время переговоров Трамп поделился с ним деталями своего диалога с Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что Киев доверяет США и лично Трампу, поскольку «он действительно хочет положить конец этой войне».
Он также подчеркнул, что вопрос территорий остается самым сложным, напомнив, что Россия «хотела оккупировать всю Украину». Среди тем встречи были вопросы противовоздушной обороны, а также развитие совместного производства вооружений и логистики будущих поставок при участии США и других партнеров.
*** 00:50
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе диалога в Белом доме стороны договорились «не говорить» о «Томагавках», заявил Зеленский журналистам на брифинге.
«Мы решили, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, так как США не хотят эскалации», - сообщил украинский лидер.
*** 00:40
Журналисты продолжают ожидать появления президента Украины Владимира Зеленского, который, как предполагается, расскажет о результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает BBC со ссылкой на источник в украинской делегации, Зеленский сейчас проводит телефонный разговор с европейскими лидерами. По словам собеседника, это групповой созвон, однако список его участников пока не разглашается.
После встречи с Зеленским президент США Дональд Трамп не стал останавливаться для общения с журналистами и не ответил на вопросы прессы. Затем он вылетел на вертолёте в свою резиденцию Mar-a-Lago во Флориде, где проведёт выходные.