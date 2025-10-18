USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Трамп вновь подал иск против The New York Times

01:13 275

Адвокаты президента США Дональда Трампа подали повторный иск к газете The New York Times (NYT), трем ее журналистам и издательству Penguin Random House. Глава Белого дома обвиняет всех их в попытке опорочить его имя во время выборов 2024 года, а также подорвать его репутацию успешного бизнесмена и звезды телевидения. За это он требует выплаты компенсации в размере $15 млрд.

Это уже вторая попытка Трампа засудить NYT по этим обвинениям. В сентябре окружной суд Флориды отклонил иск президента, посчитав его слишком многословным, «вычурным и утомительным». Новая версия иска вдвое короче предыдущей — 40 страниц вместо 86. Из нее пропали утверждения вроде того, что победа Трампа на выборах 2024 года стала «величайшим личным и политическим достижением в истории Америки». А из числа ответчиков был вычеркнут репортер NYT Майкл Шмидт.

«Президент Трамп продолжает привлекать к ответственности Fake News, подавая иск против The New York Times, ее репортеров и издательства Penguin Random House», — заявил в четверг представитель команды адвокатов Дональда Трампа.

В газете ответили, что по-прежнему считают иск президента безосновательным: «Это всего лишь попытка подавить независимую журналистику и привлечь внимание общественности, но The New York Times не испугать тактикой запугивания».

Трамп уже подавал иски к NYT в 2020 и 2021 году. Оба были отклонены судами.

Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью
17 октября 2025, 14:25
17 октября 2025, 14:25 7274
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
17 октября 2025, 13:29
17 октября 2025, 13:29 4531
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели
17 октября 2025, 12:55
17 октября 2025, 12:55 4587
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет
01:58 565
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
17 октября 2025, 11:18
17 октября 2025, 11:18 1673
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме
00:55 5585
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
17 октября 2025, 11:05
17 октября 2025, 11:05 5132
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира
01:51 446
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом
01:23 1424
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04
17 октября 2025, 20:04 7175
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
17 октября 2025, 21:31
17 октября 2025, 21:31 2248

