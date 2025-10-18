Польша не выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

В пятницу польский суд заблокировал экстрадицию в Германию украинца, которого немецкие прокуроры подозревают в причастности к атаке на газопроводы "Северный поток" в 2022 году, и это дело может вызвать дипломатические трения между Варшавой и Берлином.

Окружной суд Варшавы также постановил немедленно освободить подозреваемого. Это решение может быть обжаловано.

46-летний подозреваемый, которого в соответствии с местными правилами конфиденциальности называют только Владимир З., был арестован под Варшавой по немецкому ордеру 30 сентября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "дело закрыто".

"Польский суд отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северного потока-2", и освободил его из-под стражи. И это правильно. Дело закрыто", - сказал Туск.

"Польский суд не располагает никакими доказательствами по этому делу, поскольку немецкая сторона предоставила только очень общую информацию", - заявил судья Дариуш Лубовский.

Немецкие прокуроры утверждают, что гражданин Украины - опытный водолаз и входил в группу, которая три года назад заложила взрывчатку на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм.

Адвокат Тимотеуш Папроцки заявил в преддверии слушаний, что его клиент "не признает себя виновным, он не совершал никаких преступлений против Германии и не понимает, почему эти обвинения были выдвинуты немецкой стороной".

По его словам, он также будет утверждать, что ни один украинец не должен быть обвинен в каких-либо действиях, направленных против России.

Польша, чьи сменяющие друг друга правительства занимают жесткую антироссийскую позицию, уже давно выступает против газопроводов.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что передача подозреваемого не отвечает интересам Польши.

Газопровод "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию, поскольку Германия приостановила процесс сертификации незадолго до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Германия ранее продвигала проект "Северный поток - 2", несмотря на противодействие стран Центральной, Восточной Европы и США, которые утверждали, что он увеличит зависимость Европы от российского газа и даст России возможность использовать поставки в качестве геополитического оружия.

Туск заявил ранее в этом месяце, что "проблема Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в том, что "Северный поток - 2" был взорван, а в том, что он был построен".

Он сказал, что "единственные люди, которым должно быть стыдно и которые должны молчать о "Северном потоке-2", - это те, кто решил его построить".

По словам польских прокуроров, на момент ареста Владимир З. был жителем Польши, где он жил с женой и детьми. Его жена заявила польским СМИ, что ее муж невиновен и что они были вместе в Польше в момент взрыва.

Он - один из двух украинцев, экстрадиции которых пытаются добиться судебные власти Германии в рамках этого дела.

В августе по делу о подрывах в Италии был арестован еще один подозреваемый. На этой неделе высший суд Италии отменил решение суда низшей инстанции о его экстрадиции и назначил новую коллегию судей для повторного рассмотрения дела, сообщил его адвокат.