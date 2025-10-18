USD 1.7000
В Иране проснулся «зомби-вулкан»

Ученые зафиксировали активность вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана. Он считался бездействующим более 700 тыс. лет, письменных свидетельств о его извержениях нет. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

За десять месяцев наблюдений из жерла вулкана фиксировались выбросы водяного пара, углекислого газа, диоксида серы, сероводорода и фтористого водорода. Только диоксида серы было выброшено на 20 т в сутки. Как правило, такие газы выделяются из вулканов при нагревании магмы, находящейся под их поверхностью. Когда давление под землей повышается, газы поднимаются наверх через трещины и отверстия на поверхности.

«Отсутствие сигналов обратного оседания после сейсмической активности указывает на возможность сохранения постоянного повышения давления под вершиной вулкана, что позволяет предположить, что вулкан Тафтан остается опасным», — пришли к выводу исследователи.

Вулканы считаются потухшими, если они не извергались с эпохи голоцена, начавшегося 11,7 тыс. лет назад. The Daily Mail называет вулкан «зомби», поскольку тот считался потухшим сотни тысяч лет.

Вулкан Тафтан высотой около 3940 м расположен на границе Ирана и Пакистана, пишет иранское агентство ILNA. Он образовался в результате погружения коры Аравийского океана под континентальную кору Евразии и в настоящее время характеризуется активными серными источниками и выбросами сернистых газов.

Учитывая недавнюю активность Тафтана, его можно назвать не потухшим, а спящим. «В будущем он должен каким-то образом вырваться наружу — либо бурно, либо более тихо», — предупредил старший автор исследования и вулканолог Пабло Гонсалес. По его словам, активность вулкана следует тщательно отслеживать.

