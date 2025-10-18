Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира

В китайском городе Хучжоу 16 октября состоялась церемония награждения победителей в номинации «Лучшие туристические деревни - 2025» в рамках Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism), а также Третья ежегодная сетевая встреча. Целью мероприятия было объявление населенных пунктов, которые внесли важный вклад в развитие сельского туризма, показали пример в области устойчивого развития и сохранения культурного наследия, а также обмен опытом и обсуждение будущих направлений в рамках данной программы. На конкурс «Лучшая туристическая деревня» от Азербайджана было выдвинуто село Хыналыг. Основной целью данного проекта является выявление лучших примеров развития туризма в сельской местности, а также деревень, которые на протяжении многих лет сохраняют свою уникальность, культурно-историческое наследие, а также отвечают требованиям современного туризма.

По итогам конкурса село Хыналыг было включено в список «Лучшие туристические деревни» Всемирной туристской организации ООН. Это наглядный показатель того, что Хыналыг признан туристическим и культурным объектом не только на национальном, но и на международном уровне. В то же время этот успех внесет важный вклад в популяризацию Хыналыга, увеличение туристического потока и благосостояние местного сообщества. На церемонии награждения генеральный секретарь Un Tourism Зураб Пололикашвили вручил премию председателю правления Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму Азербайджана Мураду Агабейли. Как ранее отмечал haqqin.az, престижная программа Best Tourism Villages, реализуемая UN Tourism, присваивает статус "Лучшая туристическая деревня" населенным пунктам, которые способствуют устойчивому туризму, сохраняя при этом культурные, природные и социальные ценности в развитии сельского туризма. На сегодня этот статус получили 180 различных деревень в 60 странах мира. Впервые в этом списке появилось и название села Хыналыг, одного из древнейших населенных пунктов Азербайджана. Хыналыг, чья история насчитывает более пяти тысяч лет, является одной из богатейших этнографических ценностей не только в истории Азербайджана, но и в истории человечества, легендарным поселением. 4 сентября 2023 года распоряжением президента Азербайджанской Республики был создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и Кочевой путь». Заповедник находится в ведении Государственного агентства по туризму. Территория Азербайджана в номинации «Культурный ландшафт Хыналыга и Кочевой путь» была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 18 сентября 2023 года на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде. Данный номинационный документ был подготовлен Государственным агентством по туризму в 2021 году.