USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Турция вооружает Сирию

01:57 281

Анкара намерена передать сирийской армии различную военную технику, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турецкие официальные лица заявили, что Турция планирует поставить Сирии военное оборудование и заключить соглашение, которое позволит атаковать курдских ополченцев вдоль всей сирийской границы с Турцией. По словам источников, поставки будут включать в себя бронемашины, дроны, артиллерию, ракеты и системы ПВО", - информирует агентство.

Вооружение разместят на севере Сирии с целью не провоцировать Израиль, занимающий позиции на юго-западе Сирии.

Кроме того, того Анкара и Дамаск обсуждают обновление соглашения от 1998 года, которое, по словам турецкой стороны, позволяет ей наносить удары по курдским силам в Сирии вблизи границы, если они представляют угрозу для Турции. Раньше речь шла о возможности для Турции действовать на глубину в 5 км в Сирии против таких целей, однако теперь, отметили источники, Турция хочет расширить этот предел до 30 км.

Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью все еще актуально
17 октября 2025, 14:25 7274
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
17 октября 2025, 13:29 4531
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
17 октября 2025, 12:55 4587
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема
01:58 568
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
17 октября 2025, 11:18 1673
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме видео; обновлено 00:55
00:55 5585
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
17 октября 2025, 11:05 5133
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира правительственная трибуна
01:51 447
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом обновлено 01:23
01:23 1426
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04 7176
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31 2248

ЭТО ВАЖНО

Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью все еще актуально
17 октября 2025, 14:25 7274
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
17 октября 2025, 13:29 4531
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
17 октября 2025, 12:55 4587
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема
01:58 568
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
17 октября 2025, 11:18 1673
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме видео; обновлено 00:55
00:55 5585
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
17 октября 2025, 11:05 5133
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира правительственная трибуна
01:51 447
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом обновлено 01:23
01:23 1426
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04 7176
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31 2248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться