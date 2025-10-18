Турция вооружает Сирию

"Турецкие официальные лица заявили, что Турция планирует поставить Сирии военное оборудование и заключить соглашение, которое позволит атаковать курдских ополченцев вдоль всей сирийской границы с Турцией. По словам источников, поставки будут включать в себя бронемашины, дроны, артиллерию, ракеты и системы ПВО", - информирует агентство.

Вооружение разместят на севере Сирии с целью не провоцировать Израиль, занимающий позиции на юго-западе Сирии.

Кроме того, того Анкара и Дамаск обсуждают обновление соглашения от 1998 года, которое, по словам турецкой стороны, позволяет ей наносить удары по курдским силам в Сирии вблизи границы, если они представляют угрозу для Турции. Раньше речь шла о возможности для Турции действовать на глубину в 5 км в Сирии против таких целей, однако теперь, отметили источники, Турция хочет расширить этот предел до 30 км.