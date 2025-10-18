Трамп на русских больше не клюет

Новость о том, что Трамп с Путиным говорили по телефону целых два часа и достигли предварительной договоренности о встрече в Будапеште, многих повергла в уныние. Опять двадцать пять? Неужели хозяину Кремля в очередной раз удалось вернуть благорасположение американского президента, утраченное, казалось, в последнее время?
Надо сказать, что эти опасения не беспочвенны. Очень уж долго Дональд Трамп избегал малейшего повода испортить отношения с Путиным, которыми он чрезвычайно дорожил. Да и за два месяца, которые миновали после встречи в Анкоридже, где российский лидер обидно оттолкнул протянутую ему руку, никаких страшных кар не последовало. Ни обещанных «адских» санкций, ни резкого роста военной помощи Украине не последовало. Хотя, конечно, усилившиеся разговоры о поставках «томагавков», судя по всему, русских не на шутку встревожили.
Звонок в Вашингтон перед объявленными переговорами Трампа с Зеленским и был проявлением этой тревоги. Еще бы, ведь традиционных ежемесячных созвонов между лидерами США и России не было уже с августа, украинцы плотно сидят в графике встреч и созвонов американского руководства. Путин решил, что пора проявить инициативу, и приказал соединить с Белым домом. Как ни крути, «томагавки» сработали.
Но Трамп известен и своей переговорной тактикой TACO, когда после занятия грозной позы сдувается и соглашается на гораздо более мягкие условия. Поэтому сообщение о готовящейся новой встрече с Путиным несколько напрягло. Опять «поплыл»?
И все-таки в этот раз, похоже, все пройдет иначе.
Politico пишет, что Трампа привела в ярость реакция прессы, которая преподнесла встречу в Анкоридже как «триумф Путина». Путина, который, к его досаде, пытался на Аляске читать ему лекцию по истории Украины и категорически отверг мирный план – любимое детище американского президента. Меньше всего Трамп хочет, чтобы новый саммит с участием России снова превратился в триумф Путина, а не его, Дональда Трампа. Будапешт, если это будет Будапешт, должен стать местом убедительного реванша.
Путин в свою очередь не может этого не понимать: третьей попытки, если он провалит новый шанс договориться с Трампом, не будет. Наверное, поэтому в ход идут самые идиотские способы заинтересовать американскую сторону потенциальным сотрудничеством с русскими. Спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев выступил с предложением построить под Беринговым проливом тоннель «Путина-Трампа», соединив тем самым Россию и США. По его оценке, грандиозный проект обойдется в 65 миллиардов долларов, но, если к нему присоединится гениальный Илон Маск, может выйти намного дешевле.
Главное, чтобы американцы не прознали, что до Чукотки на многие сотни километров нет никакой железной дороги. Что и кого собирается возить Дмитриев через Берингов пролив, бог весть. Зато хорошо известно, что знаменитый тоннель под Ла Маншем, связующий Францию с Великобританией, находящийся в самом центре Европы, перевозящий миллионы пассажиров и огромный поток грузов, до сих пор не окупился спустя тридцать лет после сооружения. Но вдруг Трамп клюнет?..
А Трамп, кажется, уже больше на русских не клюет.