USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Трамп на русских больше не клюет

горячая тема
Леонид Швец, автор haqqin.az
01:58 568

Новость о том, что Трамп с Путиным говорили по телефону целых два часа и достигли предварительной договоренности о встрече в Будапеште, многих повергла в уныние. Опять двадцать пять? Неужели хозяину Кремля в очередной раз удалось вернуть благорасположение американского президента, утраченное, казалось, в последнее время?

Надо сказать, что эти опасения не беспочвенны. Очень уж долго Дональд Трамп избегал малейшего повода испортить отношения с Путиным, которыми он чрезвычайно дорожил. Да и за два месяца, которые миновали после встречи в Анкоридже, где российский лидер обидно оттолкнул протянутую ему руку, никаких страшных кар не последовало. Ни обещанных «адских» санкций, ни резкого роста военной помощи Украине не последовало. Хотя, конечно, усилившиеся разговоры о поставках «томагавков», судя по всему, русских не на шутку встревожили.

Трампа привела в ярость реакция прессы, которая преподнесла встречу в Анкоридже как «триумф Путина». Меньше всего Трамп хочет, чтобы новый саммит с участием России снова превратился в триумф Путина, а не его, Дональда Трампа

Звонок в Вашингтон перед объявленными переговорами Трампа с Зеленским и был проявлением этой тревоги. Еще бы, ведь традиционных ежемесячных созвонов между лидерами США и России не было уже с августа, украинцы плотно сидят в графике встреч и созвонов американского руководства. Путин решил, что пора проявить инициативу, и приказал соединить с Белым домом. Как ни крути, «томагавки» сработали.

Но Трамп известен и своей переговорной тактикой TACO, когда после занятия грозной позы сдувается и соглашается на гораздо более мягкие условия. Поэтому сообщение о готовящейся новой встрече с Путиным несколько напрягло. Опять «поплыл»?

И все-таки в этот раз, похоже, все пройдет иначе.

Politico пишет, что Трампа привела в ярость реакция прессы, которая преподнесла встречу в Анкоридже как «триумф Путина». Путина, который, к его досаде, пытался на Аляске читать ему лекцию по истории Украины и категорически отверг мирный план – любимое детище американского президента. Меньше всего Трамп хочет, чтобы новый саммит с участием России снова превратился в триумф Путина, а не его, Дональда Трампа. Будапешт, если это будет Будапешт, должен стать местом убедительного реванша.

Путин решил, что пора проявить инициативу, и приказал соединить с Белым домом. Как ни крути, «томагавки» сработали

Путин в свою очередь не может этого не понимать: третьей попытки, если он провалит новый шанс договориться с Трампом, не будет. Наверное, поэтому в ход идут самые идиотские способы заинтересовать американскую сторону потенциальным сотрудничеством с русскими. Спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев выступил с предложением построить под Беринговым проливом тоннель «Путина-Трампа», соединив тем самым Россию и США. По его оценке, грандиозный проект обойдется в 65 миллиардов долларов, но, если к нему присоединится гениальный Илон Маск, может выйти намного дешевле.

Главное, чтобы американцы не прознали, что до Чукотки на многие сотни километров нет никакой железной дороги. Что и кого собирается возить Дмитриев через Берингов пролив, бог весть. Зато хорошо известно, что знаменитый тоннель под Ла Маншем, связующий Францию с Великобританией, находящийся в самом центре Европы, перевозящий миллионы пассажиров и огромный поток грузов, до сих пор не окупился спустя тридцать лет после сооружения. Но вдруг Трамп клюнет?..

А Трамп, кажется, уже больше на русских не клюет.

Читайте по теме

Трамп «не покажет зубы» Путину наша корреспонденция
29 сентября 2025, 02:25 5223
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности; все еще актуально
21 августа 2025, 15:33 8250
«Настоящее чувство» Трампа к Путину продолжение главной темы
19 августа 2025, 21:16 6030
Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью все еще актуально
17 октября 2025, 14:25 7274
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
17 октября 2025, 13:29 4531
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
17 октября 2025, 12:55 4587
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема
01:58 569
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
17 октября 2025, 11:18 1673
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме видео; обновлено 00:55
00:55 5585
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
17 октября 2025, 11:05 5133
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира правительственная трибуна
01:51 447
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом обновлено 01:23
01:23 1426
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04 7176
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31 2248

ЭТО ВАЖНО

Мехтиев пришел к следователю с тростью
Мехтиев пришел к следователю с тростью все еще актуально
17 октября 2025, 14:25 7274
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды
Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
17 октября 2025, 13:29 4531
Опасная инициатива Бахчели
Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
17 октября 2025, 12:55 4587
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема
01:58 569
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев
17 октября 2025, 11:18 1673
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме
«Война — очень интересная штука»: переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме видео; обновлено 00:55
00:55 5585
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…»
«Мы не только не перевозили иранскую нефть, но даже не заходили в Персидский залив…» письмо в редакцию haqqin.az из Абу-Даби
17 октября 2025, 11:05 5133
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира
Хыналыг признан «Лучшей туристической деревней» мира правительственная трибуна
01:51 447
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом обновлено 01:23
01:23 1426
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
Семье Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана
17 октября 2025, 20:04 7176
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз»
Перед выездом в Бильбао «Карабах» одолел «Туран-Товуз» ВИДЕО
17 октября 2025, 21:31 2248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться