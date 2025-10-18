Путин спутал Зеленскому все карты

Пока Владимир Зеленский летел через Атлантику в Вашингтон, Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом. Они проговорили не менее двух часов. Результаты этого разговора спутали все карты и сбили всю повестку визита украинского президента в США. Едва ли не главной целью этого визита было получить согласие Трампа на поставку Украине крылатых ракет «Томагавк», а также других вооружений – через механизм поставки американского оружияза деньги европейцев. Однако, когда Зеленский уже прилетел в Вашингтон, то прямо на выходе из самолета его ошарашили новостью о том, что Путин его опередил. Более того, после разговора с российским президентом Трамп, который еще недавно только и говорил о том, как он разочарован Путиным, сменил тон на гораздо более миролюбивый и по итогам двухчасового разговора с российским лидером источал запредельной оптимизм по поводу возможности закончить эту, как он выразился, «бесславную войну». К тому же он заявил, что разговор был столь продуктивным, что может не только привести к установлению мира, но и к тому, что, возможно, Соединенным Штатам не придется ужесточать санкции против России.

Между тем, в Конгрессе как раз накануне прозвучали призывы о том, что наконец-то пришла пора ввести на законодательном уровне новые жесткие санкции против России. Таким образом, Владимир Путин, по инициативе которого состоялся данный разговор, в результате, как минимум, выиграл время. А именно снял по крайней мере на ближайшее время вопрос о поставке Украине «Томагавков», а также отсрочил введение новых санкций. Тогда как военные действия не прекращаются. В ходе разговора с Трампом Путин, как заметил его помощник Юрий Ушаков, подчеркнул, что российские войска имеют преимущество на всем протяжении линии фронта. Сама эта фраза косвенно может намекать на то, что больших уступок Путин Трампу не обещал. Тема «Томагавков» также напрямую затрагивалась в ходе разговора президентов России и США. Как подчеркнул тот же Ушаков, повторяя уже не раз заявленную в последнее время позицию Москвы, поставка таких ракет не изменит ситуацию на поле боя, но сильно навредит российско-американским отношениям. Трамп, со своей стороны, попытался в публичном заявлении обратить все в шутку. Мол, он сказал Путину, что может поставить «Томагавки» его противникам - и тому это не понравилось. После чего президент США добавил, что «Томагавки» нужны самой Америке и разбрасываться ими направо и налево она не собирается. Это подтверждает предположения о том, что «Томагавки» были изначально не столько военной мерой, сколько переговорной позицией, и в качестве переговорной позиции они сработали. Трамп тем самым давал понять, что ему нужен от Путина некий «пас». Не случайно он говорил, что, прежде чем давать согласие на поставку крылатых ракет Зеленскому, он хотел бы обсудить этот вопрос с Путиным. Странно, что в Киеве не были готовы к такому повороту, и двухчасовое общение двух президентов застало третьего врасплох. Трамп «пас» получил в виде звонка и некоторых, очевидно, новых соображений по поводу урегулирования. При том что, возможно, главной целью звонка (напомним, инициатором был Путин) было как раз сломать Зеленскому всю повестку его визита в Вашингтон.

Если бы «Томагавки» рассматривались в качестве военной меры и речь шла об их немедленной передаче, то эту тему не «разминали» в публичном пространстве так долго. А «разминали» ее как раз для того, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы. При этом, возможно, в ходе телефонного разговора от Путина последовали некие предложения, которые Трамп счел шагом вперед. После того как Кремль выиграл время, добившись паузы в развитии неприятной для него тенденции, теперь начнутся переговоры на уровне министров, потом будут готовить саммит. Первой реакцией Европы, кроме венгерского премьера Орбана, который весьма воодушевлен, стало почти гробовое молчание. Судя по всему, такого поворота в ЕС не ожидали тоже. И тем более там не ждали, что Трамп вдруг так резко снова переменит свой настрой по отношению к Путину. Что же тот наговорил такого президенту США, что он столь позитивен? И даже готов к саммиту в Будапеште уже в течение двух недель. Пока Европа не знает, что Трамп выкатит Зеленскому — видимо, речь идет о том, что все-таки Киев должен пойти на уступки – и как на это реагировать. С высокой долей вероятности можно предположить, что в ходе беседы Трампа и Путина речь шла об условиях прекращения огня — временного или, скажем, частичного – например, по объектам энергетики. Согласованием этих условий и предстоит заняться переговорным командам США и РФ. Согласование может сильно затянуться, а в случае уже привычного упорства Зеленского и поддерживающих его европейцев – так и вовсе сорваться.

Собственно, предметом встречи в Будапеште может стать не меньше, чем именно подписание условий прекращения огня, иначе встречаться смысла просто нет. И если саммит действительно состоится, то он зафиксирует некоторый прогресс. Но в ближайшие две-три недели мы будем наблюдать, сколь сложно идут переговоры по деталям о прекращении огня. И все может завязнуть в этих деталях. Москва и Будапешт пока ведут себя так, что «все на мази». Путин уже созвонился с Орбаном. Маршрут полета Путина на встречу с Трампом в Венгрию «пока, конечно же, непонятен», заявил после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Наложенные на президента России и главу МИД РФ санкции Евросоюза не препятствуют им совершать визиты в страны ЕС, однако согласование маршрута пролета их самолетов — это дело национальной юрисдикции. Так что придется Москве говорить на эту тему либо с Болгарией, либо с Черногорией, а дальше Сербией, либо с Польшей и Германией. Последние два варианта выглядят практически невероятными. При этом, согласившись на встречу с президентом Америки в Европе, на территории враждебного России Евросоюза, Путин делает своеобразный жест в виде «среднего пальца» в сторону Брюсселя, подчеркивая при этом еще и особую роль венгерского премьера, которого в Евросоюзе считают диссидентом. Впрочем, теперь надо посмотреть на то, как поведет себя Зеленский. Он тоже отлично умеет путать карты своим оппонентам.