Арабские короли – хорошая партия Трампа

США и Саудовская Аравия близки к заключению нового оборонного соглашения, которое может не только перераспределить баланс сил на Ближнем Востоке, но и стать символом трансформации американской внешней политики в регионе. По данным лондонской Financial Times, речь идёт о соглашении, схожем по духу с указом, который ранее президент Трамп подписал в отношении Катара. Но в случае с Эр-Риядом ставки — причем не только военные, но и политико-идеологические — несравненно выше. Напомним, что в 2024 году США заключили оборонное соглашение с Катаром, в рамках которого любая атака на эмират будет рассматриваться, как угроза национальной безопасности США. Это юридическое новшество де-факто приблизило Катар к статусу союзника США вне НАТО, усилив его безопасность на фоне иранской угрозы.

Но Саудовская Аравия стремится получить от Вашингтона нечто гораздо большее. А именно, формализованный «зонтик», который послужил бы сдерживающим фактором для региональных противников Эр-Риада — прежде всего, Ирана и вооруженных шиитских формирований в Йемене и Ливане. Как утверждают источники в Вашингтоне, в контексте текущих американо-саудовских переговоров обсуждается не только формулировка гарантий, но и создание механизмов оперативной координации разведки и действий в случае кризисов. Таким образом, новое соглашение может стать самым тесным за последние десятилетия военным альянсом США с арабской страной. Но геополитическая архитектура, как известно, строится не только на военных интересах. Оборонная сделка может быть увязана с попытками США добиться нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, что является одним из приоритетов политики США в регионе. Проблема в том, что наследный принц Мухаммед бин Салман не готов пойти на этот шаг без чётких обязательств Израиля по созданию палестинского государства. В текущих реалиях, особенно на фоне продолжающейся нестабильности в секторе Газы и спорных заявлений Израиля, подобный компромисс маловероятен. Поэтому, несмотря на стремление Вашингтона «упаковать» оборонное соглашение в более широкий ближневосточный дипломатический прорыв, решение по Израилю остаётся под вопросом.

Ожидается, что соглашение может быть подписано во время предстоящего в ноябре визита Мухаммеда бин Салмана в Белый дом. Уточню, что это будет первый визит наследного принца Саудовской Аравии в США после 2018 года, когда в международной политике доминировала история с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Однако спустя семь лет наследный принц возвращается в Вашингтон уже в совершенно иной роли - как архитектор масштабной модернизации Саудовского королевства и глава инвестиционного офиса, управляющего активами на триллион долларов. Сближение Саудовской Аравии с США в оборонной сфере — это не только защита от иранских ракет, но и своеобразный «сертификат надёжности» для глобальных инвесторов. По словам Фираса Максада, аналитика издания Eurasia Group, Мухаммед бин Салман рассчитывает, что полученные от США гарантии безопасности сделают вложения в Саудовскую Аравию более предсказуемыми и менее рискованными. Особенно с учётом того, что королевство активно вкладывается в высокотехнологичные и инфраструктурные проекты на территории США — от производства водородного топлива до кластеров искусственного интеллекта. И хотя недавно подписанное стратегическое оборонное соглашение между Саудовской Аравией и Пакистаном рассматривалось некоторыми аналитиками как шаг, направленный на публичную демонстрацию независимости Эр-Риада от США, со стороны Саудовской Аравии, это по сути была всего лишь попытка усилить переговорные позиции в диалоге с Вашингтоном. Эр-Рияд как бы дает понять, что у него есть стратегический выбор, хотя в реальности альтернатива американскому «зонтику» безопасности может рассматриваться только теоретически.