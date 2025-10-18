Турки выбирают не исламизм, а национализм

В последние годы национализм в Турции превратился в неотъемлемый элемент общественно-политического дискурса и стал одним из ключевых факторов, формирующих внутреннюю политическую архитектуру страны. Согласно результатам социологических исследований, около 73 процентов граждан Турции идентифицируют себя как «националисты». Националистическая риторика охватывает сегодня весь политический спектр — от исламистов и консерваторов до кемалистов и левых, что свидетельствует о глубокой укорененности этой идеологии в массовом сознании. Турецкий национализм демонстрирует определённые параллели с новой волной правопопулистских движений, набирающих силу в различных странах мира, но при этом имеет и уникальные черты, обусловленные особенностями исторического и культурного развития Турции. Его характерная черта — способность интегрироваться в различные политические традиции, сохраняя при этом устойчивое ядро этнонациональных и республиканских ценностей.

Особенно заметный рост влияния националистических настроений произошёл после 2016 года, когда Партия справедливости и развития (ПСР) сформировала с Партией националистического движения (ПНД) правящую коалицию. Однако последующие исследования указывают, что даже сторонники светского кемалистского лагеря разделяют многие политико-культурные установки правоконсервативного национализма, включая приоритет государственной целостности, настороженность по отношению к Западу и негативное отношение к сепаратизму. Это сближение идеологических позиций отличает турецкий национализм от классического европейского правого популизма. Анализ отчета Анкарского института социальных исследований под названием «Карта национализма Турции» показывает, что двое из трех граждан Турции определяют себя, как националисты. При этом 56 процентов респондентов ощущают свою идентичность, прежде всего, как часть турецкой нации, а 40 процентов — как часть исламской уммы. При этом крайне высоким остается уровень религиозности: 81,8 процента участников опроса охарактеризовали себя как «очень религиозных» или «религиозных». Тем не менее, данные опроса демонстрируют также наличие внутренних противоречий в националистической идентичности. Так, 57,7 процента опрошенных назвали «священным» Иерусалим, тогда как 43,1 процента выделили Киркук — исторически значимую для туркмен территорию, которая в последние годы сталкивается с демографическими трансформациями.

Отвечая на вопрос о том, каким периодом истории они гордятся, 53,8 процента выбрали «Войну за независимость и республиканскую эпоху», тогда как 37,1 процента отдали предпочтение османскому и сельджукскому наследию. Что указывает на наличие ценностного раскола между республиканским и имперским мифами. Примерно 63 процента националистов считают, что государству угрожает экзистенциальная опасность. Однако 62,6 процента заявили о своей готовности отстаивать гражданские права и свободы, даже если это противоречит интересам национальной безопасности. В то же время 62,4 процента выразили убеждение в существовании так называемого «разума государства» — неформального, надпартийного института, стоящего над правительством и обеспечивающего сохранение стратегического курса страны. Этот феномен широко интерпретируется как проявление веры в существование «глубинного государства» (derin devlet), имеющего корни в политической культуре Турции. Особую роль в националистическом дискурсе продолжает играть курдский вопрос. Согласно результатам исследования, 65,2 процента респондентов выступают против открытия начальных школ с преподаванием на курдском языке, а 82 процента категорически не приемлют идею амнистии для членов Рабочей партии Курдистана (РПК), даже в случае прекращения ими вооружённой борьбы. Также резко отрицательным остаётся отношение к заключённому лидеру РПК Абдулле Оджалану — 87,8 процента опрошенных выступают против его освобождения. Это указывает на устойчивое неприятие не только курдского сепаратизма, но и любых форм политической реабилитации вооружённых группировок.