Когда Дональд Трамп объявил, что Индия по его указке сворачивает закупки российской нефти, он веско добавил: «Это большой шаг. Теперь нужно, чтобы Китай поступил так же». В Вашингтоне запахло настоящей дипломатической сенсацией. В то время как в Нью-Дели это было воспринято как новость из параллельной реальности. Разрыв между политической риторикой и экономической необходимостью никогда не был столь вопиющим. Заявления господина Трампа были сделаны с присущей ему уверенностью: телекамеры, хмурые взгляды, голос, не терпящий возражений — весь тот фирменный стиль, что уже получил название «Трамп, впавший в харизму». Однако дипломатия — это искусство деталей, а в деталях, как выяснилось, скрывалась пропасть. Официальный Нью-Дели не подтвердил никаких договоренностей, ограничившись вежливой, но универсальной отпиской о «защите национальных интересов». На наших глазах повторился классический случай, когда громкое «да» с одной стороны встречает оглушительное «мы не комментируем» — с другой.

В Вашингтоне Трамп живописал картину блицкрига на энергетическом фронте, утверждая, что процесс отказа от российской нефти «скоро завершится», правда, с многозначительной оговоркой о возможном возобновлении после урегулирования украинского конфликта. Это было представлено как дипломатическая победа, добытая под давлением: напомним, что в конце июля Трамп ввел против Индии 25-процентные пошлины, доведя общий тариф на некоторые товары до 50%, и открыто угрожал ввести их еще для «пары стран», включая Китай. Ответ из Нью-Дели был образцом дипломатического дзена и содержал ровно ноль подтверждений заявлений американского президента. Так что же на самом деле произошло 15 октября? Заявление Трампа — это не отчет о достигнутых договоренностях, а скорее политический перформанс, рассчитанный на внутреннюю аудиторию, и попытка силой нарратива изменить неудобную реальность. Но реальность, подпитываемая экономическими интересами в миллиарды долларов и танкерами, полными нефти, оказывается куда более устойчивой. Политики могут говорить что угодно, но цифры на счетах — упрямая вещь. Отказ от российской нефти, доля которой в индийском импорте составляет до 45%, будет стоить бюджету Нью-Дели дополнительные $10 миллиардов в год. Ни одно правительство, тем более правительство амбициозной и развивающейся державы, не пойдет на такое экономическое самоубийство, особенно если единственной наградой станут лишь аплодисменты из Вашингтона. Дональду Трампу в диалоге с Нарендрой Моди нужны куда более весомые аргументы.

За этим конкретным спором о нефти, и этим финансовым джиу-джитсу, скрывается фундаментальный сдвиг в самой архитектуре глобальной силы. Индия своим поведением демонстрирует окончательный разрыв с эпохой, когда внешняя политика определялась идеологическими блоками. Ее курс — это гиперпрагматизм, где выгода национальной экономики ставится выше обязательств перед коалициями. Нью-Дели виртуозно балансирует между Вашингтоном, Москвой и Пекином, демонстрируя мастерство, достойное акробата на канате над геополитической пропастью. Достаточно вспомнить, что Индия присоединилась к Китаю, России и Пакистану в протесте против иностранных военных баз в Афганистане — ясный сигнал, что ее стратегические траектории больше не синхронизированы с американскими. Трамп, пытаясь изолировать Россию, на деле лишь затягивает узлы нового, евразийского континентального блока с самостоятельной повесткой. В конечном счете, история с «отказом» — это яркий пример новой формы политического общения. Заявления делаются не для того, чтобы отразить реальность, а для того, чтобы ее создать — хотя бы в сводках новостей на один день. Это театр, где актер так вживается в роль, что начинает верить в собственный монолог, не замечая, что декорации рушатся, а партнеры по сцене давно играют в другой пьесе.