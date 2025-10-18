USD 1.7000
Азербайджанские дзюдоисты произвели фурор в первый день Гран-при в Мексике

08:24

В Гвадалахаре (Мексика) стартовал турнир Гран-при по дзюдо.

В первый же день соревнований азербайджанские дзюдоисты произвели фурор, победив в обеих мужских весовых категориях.

Балабей Агаев был сильнее всех в весе до 60 кг, а Руслан Пашаев - в категории до 66 кг.

Балабей одолел соперников из Франции, США, Бельгии и Бразилии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от International Judo Federation (@judogallery)

Руслан, который неделю назад взял бронзу на Гран-при в Перу, на этот раз оказался сильнее дзюдоистов из Франции, Италии, Испании и Финляндии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от International Judo Federation (@judogallery)

Кроме того, Ахмед Юсифов (60 кг) стал бронзовым призером. В Перу он занял 2-е место.

