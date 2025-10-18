Азербайджанские дзюдоисты произвели фурор в первый день Гран-при в Мексике

В Гвадалахаре (Мексика) стартовал турнир Гран-при по дзюдо.

В первый же день соревнований азербайджанские дзюдоисты произвели фурор, победив в обеих мужских весовых категориях. Балабей Агаев был сильнее всех в весе до 60 кг, а Руслан Пашаев - в категории до 66 кг. Балабей одолел соперников из Франции, США, Бельгии и Бразилии.

Руслан, который неделю назад взял бронзу на Гран-при в Перу, на этот раз оказался сильнее дзюдоистов из Франции, Италии, Испании и Финляндии.

