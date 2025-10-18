Лауреат Нобелевской премии мира позвонила Нетаньяху

Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо в соцети Х сообщила о своем телефонном звонке премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Сегодня я разговаривала с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поблагодарила его за теплые поздравления народу Венесуэлы с присуждением нам Нобелевской премии мира за 2025 год.

Мы, венесуэльцы, глубоко ценим мир и знаем, что для его достижения требуется огромное мужество, сила и моральная чистота, чтобы противостоять тоталитарным силам, которые противостоят нам. Неудивительно, что иранский режим, который является ключевым сторонником режима Мадуро в Венесуэле, также поддерживает террористические организации, такие как ХАМАС, «Хезболла» и хуситы», - написала она.

По мнению Мачадо, это подчеркивает «глобальный характер борьбы между свободой и авторитаризмом».

«Точно так же, как мы боремся за свободу и демократию в Венесуэле, все народы Ближнего Востока заслуживают будущего, основанного на достоинстве, справедливости и надежде, а не на страхе.

Мы надеемся, что полная реализация дальновидного плана президента Трампа будет способствовать достижению справедливого и прочного мира в регионе. В конечном счете мир требует свободы, а свобода требует мужества и силы», - заключила лауреат Нобелевской премии мира.

Информацию о звонке Мачадо Нетаньяху подтвердили также в канцелярии премьер-министра Израиля.