В Турции убит один из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы

17 октября в Стамбуле было обнаружено тело владельца телеграм-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Отмечается, что причиной смерти стали множественные ножевые ранения. Представитель дагестанской диаспоры в Турции заявил журналистам, что Абакаров ранее получал угрозы убийством. Турецкие власти начали расследование.

Абакар Абакаров — владелец канала «Утро Дагестан», который первым разместил призывы к массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Вскоре после этого канал был заблокирован основателем Telegram Павлом Дуровым.

Канал был создан в рамках «сетки» Ильи Пономарева, который после погрома стал отрицать причастность к «Утро Дагестан».

Следствие также назвало Абакарова одним из трех организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы наряду с Пономаревым и проповедником Исраилом Ахмеднабиевым. В июле дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения. В России Абакаров был объявлен в розыск.