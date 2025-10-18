Трамп призвал Путина и Зеленского объявить о победе

«Встреча с Зеленским была очень интересной и радушной, но я сказал ему, так же как я настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пришло время заключить соглашение!» - написал Трамп в соцести Truth Social.

«Им следует остановиться там, где они находятся. Пусть они оба объявляют о победе, дайте истории рассудить!» - добавил американский президент.

Трамп в очередной раз повторил, что война России и Украины не произошла бы, если в тот момент на посту президента США был он.