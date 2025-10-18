USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Трамп призвал Путина и Зеленского объявить о победе

10:33 2284

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал и российского президента Владимира Путина, и украинского лидера Владимира Зеленского прекратить войну.

«Встреча с Зеленским была очень интересной и радушной, но я сказал ему, так же как я настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пришло время заключить соглашение!» - написал Трамп в соцести Truth Social.

«Им следует остановиться там, где они находятся. Пусть они оба объявляют о победе, дайте истории рассудить!» - добавил американский президент.

Трамп в очередной раз повторил, что война России и Украины не произошла бы, если в тот момент на посту президента США был он.

11:21 1931
01:58 3706
12:29 468
04:15 3489
11:46 1553
11:43 1138
10:51 3185
10:18 2631
08:24 2743
03:58 4922

