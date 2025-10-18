Резкое окончание встречи Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что не намерен передавать Украине крылатые ракеты «Томагавк». Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча прошла в напряженной атмосфере, а Трамп был «жестким» с украинским президентом.

«Зеленский надеялся уехать из Вашингтона с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил Трампа в совершенно ином настроении… Трамп ясно дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а предоставление «Томагавков» может подорвать ее», — говорится в публикации.

По информации Axios, главным приоритетом Зеленского было получение гарантий не только по «Томагавкам», но и по другим системам вооружений. Однако, как отмечается, «Трамп не давал таких обещаний».

«Зеленский сильно давил на «Томагавки», но Трамп дал отпор и не проявил гибкости», — уточнили источники.

Один из собеседников издания описал встречу как «непростую», другой заявил, что «это было плохо». «Никто не кричал, но Трамп был жестким. Он сделал несколько сильных заявлений во время встречи, и в некоторые моменты она стала немного эмоциональной», — добавили источники.

Также сообщается, что во время разговора Трамп проинформировал Зеленского о прошедших накануне переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, предложение США заключается в том, чтобы война завершилась замораживанием по линии фронта, «что трудно принять Украине».

«Встреча резко оборвалась через два с половиной часа», — пишет Axios. По завершении Трамп заявил: «Я думаю, что мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе», имея в виду предстоящие переговоры между США и Россией.