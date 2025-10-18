USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»

11:21 1933

Сегодня Каспийское море, к сожалению, сталкивается с рядом серьезных экологических вызовов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью казахстанскому агентству «Казинформ».

«Одной из самых острых проблем становится обмеление — стремительное снижение уровня воды, которое несет в себе как экологическую, так и экономическую угрозу. На Шестом Каспийском саммите, состоявшемся в 2022 году, я поднял вопрос нарушения экологического баланса в Каспийском море. К сожалению, с тех пор ситуация лишь усугубилась. Уровень воды в Каспии стремительно снижается, и причины этого кроются не только в изменении климата.

В сложившейся ситуации всем прикаспийским странам крайне важно налаживать тесное сотрудничество, активно обмениваться научной информацией и вырабатывать согласованные меры для смягчения последствий.

Снижение уровня Каспийского моря и связанные с этим экологические изменения угрожают биоразнообразию и устойчивости экосистемы, что требует скоординированных мер по защите природы и восстановлению экологического баланса.

Кроме того, Азербайджан, Казахстан, а также другие прикаспийские страны могут и должны активно продвигать инициативы по охране Каспийского моря на региональных и международных площадках. В условиях нарастающих транснациональных экологических рисков Каспий перестает быть просто водоемом и превращается в символ нашей общей ответственности и необходимости объединенных действий», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 1934
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 3707
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 474
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 3490
Взрыв на «Авангарде»: есть погибшие и раненые
Взрыв на «Авангарде»: есть погибшие и раненые
11:46 1558
В Ватикане открылось посольство Азербайджана
В Ватикане открылось посольство Азербайджана фото
11:43 1141
Резкое окончание встречи Трампа с Зеленским
Резкое окончание встречи Трампа с Зеленским
10:51 3188
Трамп призвал Путина и Зеленского объявить о победе
Трамп призвал Путина и Зеленского объявить о победе
10:33 2287
В Турции убит один из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы
В Турции убит один из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы
10:18 2633
Азербайджанские дзюдоисты произвели фурор в первый день Гран-при в Мексике
Азербайджанские дзюдоисты произвели фурор в первый день Гран-при в Мексике ФОТО, ВИДЕО
08:24 2744
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 4925

