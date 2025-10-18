Армения собирается в Евросоюз

Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз через месяц, а может, в следующем году. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Deutsche Welle.

Мирзоян напомнил, что в Армении принят закон, обязывающий правительство страны стремиться к вступлению в ЕС.

«Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а может быть, в следующем году. Это зависит от многих факторов. Но, как я уже сказал, это наша официальная политика», - отметил армянский министр.