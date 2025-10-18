Взрыв на «Авангарде»: есть погибшие и раненые

Три человека погибли, еще девять пострадали при взрыве на предприятии «Авангард» в российском Стерлитамаке (Республика Башкортостан).

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров сообщил, что при взрыве на предприятии погибли три человека, еще девять пострадали, пятеро остаются в больнице. Он отметил, что часть здания повреждена, однако «угрозы дальнейшего обрушения нет, предприятие продолжит работу в обычном режиме».

Глава региона Радий Хабиров опроверг информацию, что причиной взрыва на заводе была атака БПЛА.

Вчера сообщалось, что в Стерлитамаке произошел взрыв на заводе «Авангард», который выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества.

Завод «Авангард» входит в госкорпорацию «Ростех» и работает в рамках оборонного заказа. Среди прочего он производит комплектующие для систем реактивного залпового огня и утилизирует боеприпасы.

7 октября на предприятии погиб 47-летний аппаратчик из-за возгорания спецпродукта, а в августе 2024 года там взорвалась газовоздушная смесь при демонтаже трубопровода, что привело к трем жертвам из числа рабочих подрядной организации.

Весной 2025 года ФСБ задержала бывшего гендиректора «Авангарда» Станислава Шевчука и его заместителя Михаила Богоявленского по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток.