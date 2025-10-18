USD 1.7000
Армения не отдала России грузинских бойцов

12:07 690

Армения освободила грузинского бойца Вано Сабашвили, экстрадиции которого требовала Россия, сообщает председатель Армянской общинной платформы Грузии Гиорги Тумасян, пишут грузинские СМИ.

Вано Сабашвили

По словам его друзей, Сабашвили не знал, что находится в международном розыске, объявленном Россией. Он беспрепятственно пересек границу Грузии и 9 сентября был задержан на армянской стороне во время служебной командировки.

«Сабашвили восемь лет служил в Вооруженных силах Грузии. В начале полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, он воевал в рядах Интернационального легиона. После окончания контракта вернулся на родину. Позднее так называемый «суд» Донецка заочно приговорил его к тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне Украины», - пишет грузинское СМИ.

За несколько дней до этого экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что Армения отклонила запрос об экстрадиции грузинского бойца армянского происхождения Георгия Кинояна.

По информации СМИ, гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в войне на стороне Украины, был задержан 3 сентября после пересечения границы Грузии с Арменией.

29-летний Киноян находился в розыске РФ по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины.

Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 1941
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 3710
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 480
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 3492
Взрыв на «Авангарде»: есть погибшие и раненые
Взрыв на «Авангарде»: есть погибшие и раненые
11:46 1565
В Ватикане открылось посольство Азербайджана
В Ватикане открылось посольство Азербайджана фото
11:43 1147
Резкое окончание встречи Трампа с Зеленским
Резкое окончание встречи Трампа с Зеленским
10:51 3194
Трамп призвал Путина и Зеленского объявить о победе
Трамп призвал Путина и Зеленского объявить о победе
10:33 2292
В Турции убит один из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы
В Турции убит один из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы
10:18 2637
Азербайджанские дзюдоисты произвели фурор в первый день Гран-при в Мексике
Азербайджанские дзюдоисты произвели фурор в первый день Гран-при в Мексике ФОТО, ВИДЕО
08:24 2744
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 4926

