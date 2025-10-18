Армения не отдала России грузинских бойцов

Армения освободила грузинского бойца Вано Сабашвили, экстрадиции которого требовала Россия, сообщает председатель Армянской общинной платформы Грузии Гиорги Тумасян, пишут грузинские СМИ.
По словам его друзей, Сабашвили не знал, что находится в международном розыске, объявленном Россией. Он беспрепятственно пересек границу Грузии и 9 сентября был задержан на армянской стороне во время служебной командировки.
«Сабашвили восемь лет служил в Вооруженных силах Грузии. В начале полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, он воевал в рядах Интернационального легиона. После окончания контракта вернулся на родину. Позднее так называемый «суд» Донецка заочно приговорил его к тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне Украины», - пишет грузинское СМИ.
За несколько дней до этого экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что Армения отклонила запрос об экстрадиции грузинского бойца армянского происхождения Георгия Кинояна.
По информации СМИ, гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в войне на стороне Украины, был задержан 3 сентября после пересечения границы Грузии с Арменией.
29-летний Киноян находился в розыске РФ по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины.