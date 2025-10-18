Армения не отдала России грузинских бойцов

По словам его друзей, Сабашвили не знал, что находится в международном розыске, объявленном Россией. Он беспрепятственно пересек границу Грузии и 9 сентября был задержан на армянской стороне во время служебной командировки.

«Сабашвили восемь лет служил в Вооруженных силах Грузии. В начале полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, он воевал в рядах Интернационального легиона. После окончания контракта вернулся на родину. Позднее так называемый «суд» Донецка заочно приговорил его к тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне Украины», - пишет грузинское СМИ.

За несколько дней до этого экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что Армения отклонила запрос об экстрадиции грузинского бойца армянского происхождения Георгия Кинояна.

По информации СМИ, гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в войне на стороне Украины, был задержан 3 сентября после пересечения границы Грузии с Арменией.

29-летний Киноян находился в розыске РФ по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины.