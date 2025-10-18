Все воюют, работать некому

За минувшее пятилетие в России более чем вдвое сократилась потенциальная рабочая сила, заявила первый замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина. «За последние пять лет у нас потенциальная рабочая сила сократилась более чем в два раза», — сказала она, объяснив это ростом занятости «в каждой возрастной группе».

Потенциальная рабочая сила (ПРС) — это люди, которые готовы к труду, но пока не смогли найти работу. Абсолютных цифр замминистра не привела, однако, согласно данным Росстата, по итогам 2023 года численность этой категории населения составляла 835 тыс. человек (минимум с 2013-го) при общей численности рабочей силы в 76 млн человек. Максимальный показатель ПРС был зафиксирован в 2020 году — 1,6 млн человек.

По словам Баталиной, в этих условиях «очень растет напряженность на рынке труда». «Поэтому в ближайшее время борьба за кадры, за трудовые ресурсы будет определяющим фактором эффективности производства», — сообщила она ЭКГ-форуме «СО.ЗНАНИЕ».

Чтобы соревнование за привлечение работников не было таким острым через 20-25 лет, необходимо уже сейчас увеличивать рождаемость в России, подчеркнула чиновница. Для этого она призвала разрабатывать и осуществлять соответствующие программы внутри компаний.

«Мы проанализировали с точки зрения того, что внутри этой программы поможет работнику принять решение о рождении ребенка, что в этой программе поможет беременной женщине и поможет женщине, родившей ребенка», — добавила замглавы Минтруда.

В России на фоне перевода части экономики на военные рельсы из-за продолжающегося вторжения в Украину регулярно устанавливаются рекорды по уровню безработицы. В августе, по данным Росстата, он составил 2,1%, что является новым историческим минимумом (в мае–июле было 2,2%, в прошлом году — 2,5%).

Сокращение числа свободных рабочих рук обусловлено также огромными потерями на фронте в Украине. Согласно оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за 3,5 года войны российские войска могли потерять более миллиона человек.

Из них около 250 тыс. были убиты, а 400 тыс. — стали инвалидами. «Ни одна война, которую СССР или Россия вели после Второй мировой, даже близко не сравнится с украинской по количеству смертей», — отмечали аналитики.