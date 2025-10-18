Не смешите мои «Томагавки»!

USD 1.7000
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
12:39 349

После переговоров и сытного обеда с Дональдом Трампом Владимир Зеленский покинул Белый дом с пустыми руками. Ему не удалось договориться о главном — получить от президента США вожделенные «Томагавки». Зеленский, как обычно, держит лицо и не показывает своего разочарования. Он сказал репортерам после переговоров, что тема «Томагавков» «не снята с повестки дня» и подтвердил свое предложение Трампу обменять ракеты на поставленные из Украины дроны. Тот обещал подумать.

Критики Трампа в Конгрессе обвинили президента в том, что он в очередной раз подтвердил свою ставшую уже устойчивой репутацию TACO — «Трамп всегда отползает» (по одой из версий перевода). На Капитолийском холме не поняли, какую тактику выберет Трамп во время предстоящего саммита с Путиным в Будапеште. Один из сенаторов-демократов, который предпочел остаться неизвестным, обвинил Трампа в том, что тот «готов будет расстелить перед Путиным красную дорожку и в Венгрии» после того, как он не добился от него ничего на саммите на Аляске.

Зеленский ушел с пустыми руками... Однако!

В США давно уже бытует мнение о том, что Путин манипулирует им, стараясь выиграть время для продолжения боевых действий в Украине. Отвечая на вопрос репортера, не беспокоит ли его то, что Путин с ним просто играет, президент ответил: «Да». И добавил к этому: «Я играл всю свою жизнь, но никогда не был в проигрыше».

Критическую реакцию вызвали и слова Трампа о том, что «Томагавков» у нас много, но они нам самим нужны». В этой связи президенту США припоминают, что в 2024 году было подписано соглашение с Японией о поставках «стране восходящего солнца» 400 «Томагавков», а годом ранее власти США договорились с Австралией о продаже ей 220 «Томагавков». Вот уж воистину, континенту кенгуру эти ракеты нужны как никому другому.

Вашингтонские эксперты, включая тех, кто расположен к Украине и ее руководству стараются не драматизировать ситуацию. Их обнадеживает то, что на встречу с представителями России еще до саммита в Будапеште будет отправлен госсекретарь Марко Рубио, а это значительно повышает дипломатический уровень и нового посланца Трампа уже вряд ли удастся провести на мякине, как некомпетентного Стива Уиткоффа. «Назначение Рубио посылает России сигнал о том, что США начинают дипломатический процесс, который они хорошо понимают», - говорит политический аналитик Сэмюэль Чарап.

«Томагавки» остаются опцией, - пишет в редакционной статье по итогам встречи в Белом доме Washington Post. - Также возможны поставки ракет «Таурус» Германией, создание бесполетной зоны над Украиной и ужесточение действий против российского теневого танкерного флота». «У США много орудий воздействия на Россию, но они пока ими не воспользовались, - признает известный дипломат Дэниэль Фрид.

Президенту США припоминают, что в 2024 году было подписано соглашение с Японией о поставках «стране восходящего солнца» 400 «Томагавков», а годом ранее власти США договорились с Австралией о продаже ей 220 «Томагавков». Вот уж воистину, континенту кенгуру эти ракеты нужны как никому другому

И хотя многие недоумевают по поводу повторяемой Трампом фразы о том, что «Путин заинтересован в мире» (как будто Трамп хочет убедить в этом российского лидера, впечатать эту мысль в его сознание) вашингтонские инсайдеры говорят, что хозяин Белого дома сохраняет немалое влияние на Путина. Они согласились с Зеленским, что возможность поставок «Томагавков» здорово встревожило российские власти и таким образом выявило их уязвимое место, что можно будет использовать в будущем.

В Вашингтоне вызвало смех опасение Д. Медведева и некоторых второстепенных российских депутатов о том, что ракеты этого типа, летящие на Россию, могут нести ядерное оружие. Перефразируя фразу Дмитрия Рогозина в отношении «Искандеров», можно сказать с их стороны: «Не смешите наши «Томагавки».

Оптимизм для американских «ястребов», как здесь называют защитников Украины, вызывает и вроде бы наметившееся продвижение карательного пакета против России со стороны законодателей. Пакет, авторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, как известно, предполагает введение пошлин в размере 500 процентов на те страны, которые продолжают покупать у России нефть и газ. Помощник лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна заявил на минувшей неделе, что вынесение на голосование этого пакета ожидается в течение 30 дней. До этого дедлайны много раз нарушались, но теперь, по словам Грэма, «время пришло, и мы не можем отступать».

Но все же лидер республиканского большинство Джон Тьюн обещает сюрпризы

«Команда Трампа работает над тем, чтобы на предстоящем саммите Трамп оказал большее дипломатическое влияние на Путина, чем на Аляске, - пишет The Wall Street Journal. - Однако решение Трампа организовать высокопрофильную встречу с Путиным не обойдется без риска».

Имеется в виду очевидное, что президент США в очередной раз останется с пустыми руками. А в этот раз Трамп уже не может себе позвонить, чтобы его гоняли по одному и тому же кругу, слишком уж пристальное внимание стали уделять украинскому кризису американский истеблишмент и простые граждане, большинство из которых поддерживает Украину.

