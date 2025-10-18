Не смешите мои «Томагавки»!

После переговоров и сытного обеда с Дональдом Трампом Владимир Зеленский покинул Белый дом с пустыми руками. Ему не удалось договориться о главном — получить от президента США вожделенные «Томагавки». Зеленский, как обычно, держит лицо и не показывает своего разочарования. Он сказал репортерам после переговоров, что тема «Томагавков» «не снята с повестки дня» и подтвердил свое предложение Трампу обменять ракеты на поставленные из Украины дроны. Тот обещал подумать. Критики Трампа в Конгрессе обвинили президента в том, что он в очередной раз подтвердил свою ставшую уже устойчивой репутацию TACO — «Трамп всегда отползает» (по одой из версий перевода). На Капитолийском холме не поняли, какую тактику выберет Трамп во время предстоящего саммита с Путиным в Будапеште. Один из сенаторов-демократов, который предпочел остаться неизвестным, обвинил Трампа в том, что тот «готов будет расстелить перед Путиным красную дорожку и в Венгрии» после того, как он не добился от него ничего на саммите на Аляске.

В США давно уже бытует мнение о том, что Путин манипулирует им, стараясь выиграть время для продолжения боевых действий в Украине. Отвечая на вопрос репортера, не беспокоит ли его то, что Путин с ним просто играет, президент ответил: «Да». И добавил к этому: «Я играл всю свою жизнь, но никогда не был в проигрыше». Критическую реакцию вызвали и слова Трампа о том, что «Томагавков» у нас много, но они нам самим нужны». В этой связи президенту США припоминают, что в 2024 году было подписано соглашение с Японией о поставках «стране восходящего солнца» 400 «Томагавков», а годом ранее власти США договорились с Австралией о продаже ей 220 «Томагавков». Вот уж воистину, континенту кенгуру эти ракеты нужны как никому другому. Вашингтонские эксперты, включая тех, кто расположен к Украине и ее руководству стараются не драматизировать ситуацию. Их обнадеживает то, что на встречу с представителями России еще до саммита в Будапеште будет отправлен госсекретарь Марко Рубио, а это значительно повышает дипломатический уровень и нового посланца Трампа уже вряд ли удастся провести на мякине, как некомпетентного Стива Уиткоффа. «Назначение Рубио посылает России сигнал о том, что США начинают дипломатический процесс, который они хорошо понимают», - говорит политический аналитик Сэмюэль Чарап. «Томагавки» остаются опцией, - пишет в редакционной статье по итогам встречи в Белом доме Washington Post. - Также возможны поставки ракет «Таурус» Германией, создание бесполетной зоны над Украиной и ужесточение действий против российского теневого танкерного флота». «У США много орудий воздействия на Россию, но они пока ими не воспользовались, - признает известный дипломат Дэниэль Фрид.

И хотя многие недоумевают по поводу повторяемой Трампом фразы о том, что «Путин заинтересован в мире» (как будто Трамп хочет убедить в этом российского лидера, впечатать эту мысль в его сознание) вашингтонские инсайдеры говорят, что хозяин Белого дома сохраняет немалое влияние на Путина. Они согласились с Зеленским, что возможность поставок «Томагавков» здорово встревожило российские власти и таким образом выявило их уязвимое место, что можно будет использовать в будущем. В Вашингтоне вызвало смех опасение Д. Медведева и некоторых второстепенных российских депутатов о том, что ракеты этого типа, летящие на Россию, могут нести ядерное оружие. Перефразируя фразу Дмитрия Рогозина в отношении «Искандеров», можно сказать с их стороны: «Не смешите наши «Томагавки». Оптимизм для американских «ястребов», как здесь называют защитников Украины, вызывает и вроде бы наметившееся продвижение карательного пакета против России со стороны законодателей. Пакет, авторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, как известно, предполагает введение пошлин в размере 500 процентов на те страны, которые продолжают покупать у России нефть и газ. Помощник лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна заявил на минувшей неделе, что вынесение на голосование этого пакета ожидается в течение 30 дней. До этого дедлайны много раз нарушались, но теперь, по словам Грэма, «время пришло, и мы не можем отступать».