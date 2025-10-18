Иранские военные корабли уплыли из Баку

Корабли и личный состав Военно-морских сил Ирана, находившиеся в Азербайджане для участия в совместных поисково-спасательных учениях AZIREX-2025, 18 октября покинули Бакинский порт.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
